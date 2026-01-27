Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Ribadesella se une, un año más, a la Marcha Solidaria “Corre con Galbán”, que celebrará el domingo 22 de febrero su octava edición, y que tiene como objetivo la lucha contra el cáncer infantil y juvenil. El evento solidario ha sido presentado este martes en la plaza María Cristina por el alcalde, Paulo García; Verónica Borges, miembro de la Asociación Galbán; y los concejales Leticia Cué y Alejandro Alonso.

Las inscripciones se pueden realizar a través del código QR que aparece en los carteles que anuncian la carrera, en la página web de la Asociación Galbán, o presencialmente en el polideportivo municipal de Ribadesella, a partir del próximo lunes, 2 de febrero.

Ribadesella se une al resto de concejos asturianos y aspira a que se tiña de naranja (color identificativo de la carrera) el paseo de la playa de Santa Marina el 22 de febrero. La marcha comenzará a las 12.00 horas y arrancará desde el puesto de salvamento de la playa, hasta la punta, con meta en el punto de inicio, y un recorrido de unos 2,6 kilómetros.

Noticias relacionadas

El precio de la inscripción es de 6 euros que irá íntegramente destinados a la investigación de las enfermedades hemato-oncológicas de menores y jóvenes. Con la inscripción puedes elegir si quieres camiseta conmemorativa de la carrera o si tienes la de otros años y la quieres utilizar. Cualquier persona que quiera colaborar donando una cantidad igual o superior a la inscripción, también podrá hacerlo.