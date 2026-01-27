Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

La carrera se celebrará el 22 de febrero en el paseo de Santa Marina y comenzará a mediodía desde el puesto de salvamento

presentación Galbán R.

presentación Galbán R. / Ayuntamiento de Ribadesella

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Ribadesella se une, un año más, a la Marcha Solidaria “Corre con Galbán”, que celebrará el domingo 22 de febrero su octava edición, y que tiene como objetivo la lucha contra el cáncer infantil y juvenil. El evento solidario ha sido presentado este martes en la plaza María Cristina por el alcalde, Paulo García; Verónica Borges, miembro de la Asociación Galbán; y los concejales Leticia Cué y Alejandro Alonso.

Las inscripciones se pueden realizar a través del código QR que aparece en los carteles que anuncian la carrera, en la página web de la Asociación Galbán, o presencialmente en el polideportivo municipal de Ribadesella, a partir del próximo lunes, 2 de febrero.

Ribadesella se une al resto de concejos asturianos y aspira a que se tiña de naranja (color identificativo de la carrera) el paseo de la playa de Santa Marina el 22 de febrero. La marcha comenzará a las 12.00 horas y arrancará desde el puesto de salvamento de la playa, hasta la punta, con meta en el punto de inicio, y un recorrido de unos 2,6 kilómetros.

Noticias relacionadas

El precio de la inscripción es de 6 euros que irá íntegramente destinados a la investigación de las enfermedades hemato-oncológicas de menores y jóvenes. Con la inscripción puedes elegir si quieres camiseta conmemorativa de la carrera o si tienes la de otros años y la quieres utilizar. Cualquier persona que quiera colaborar donando una cantidad igual o superior a la inscripción, también podrá hacerlo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
  6. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  7. Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
  8. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas
Tracking Pixel Contents