Disputa política en torno al asilo de Cangas de Onís: el PSOE exige "garantías de continuidad asistencial"

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) de Cangas de Onís ha elevado una petición formal de reunión con el patronato de la Fundación Hogar Beceña González, tras la salida definitiva de las religiosas de la Congregación Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, responsables en los últimos años de la gestión del centro residencial. Los socialistas consideran que la situación actual del asilo afecta "de manera directa a las personas mayores residentes, sus familias, las trabajadoras y el conjunto de la comunidad local", lo que a su juicio exige "transparencia, estabilidad y garantías de continuidad asistencial".

En la reunión, el PSOE plantea abordar varios puntos críticos: las medidas adoptadas tras la salida de la congregación y su impacto en la calidad del servicio, la organización interna actual del centro (personal y modelo de gestión), la sostenibilidad del proyecto asistencial, el papel de los representantes municipales en el Patronato y el historial de auditorías y rendiciones de cuentas de la última década.

Preguntas sobre una revocacion

Esta petición se produce en el contexto de una resolución del alcalde, José Manuel González (PP), por la que revocó la delegación de funciones en el patronato de la Fundación Beceña González a una concejala, una decisión ejecutada de inmediato. Ante la relevancia de este acto administrativo, el PSOE ha registrado varias preguntas para el Pleno municipal de este jueves, con el objetivo de verificar la motivación "técnica, jurídica y administrativa" de la medida.

Concretamente, el grupo de la oposición pregunta si existe en el expediente algún informe técnico o jurídico que avale la necesidad de la revocación, si dichos documentos podrán ser facilitados a los grupos municipales para su análisis, y si el equipo de gobierno tiene previsto adoptar otras reorganizaciones o modificaciones de delegaciones, comunicándolas con antelación a la Corporación.

"Claridad y responsabilidad"

"En un momento tan delicado para el Hogar Beceña González y para las familias que dependen de él, es imprescindible que el Ayuntamiento actúe con absoluta claridad y responsabilidad", ha indicado la secretaria general del PSOE local, Vanesa González. "Nuestra obligación es garantizar que las personas mayores reciban una atención digna y estable, y eso solo es posible con información, transparencia y una gestión seria", ha subrayado.

Los socialistas llevarán también al Pleno una batería de preguntas sobre la planificación turística del concejo, un ámbito que considera "estratégico" ante el crecimiento continuado de visitantes. Exigen que el Ayuntamiento detalle las actuaciones previstas para 2026 en el Plan de Sostenibilidad Turística, que a su juicio deben asegurar un desarrollo compatible con la calidad de vida de los vecinos, abordando especialmente la movilidad, la gestión del tráfico, el uso equilibrado del espacio público y la preservación del entorno.

Tasa turística

Asimismo, el PSOE pregunta al gobierno local si prevé acogerse a la tasa turística voluntaria promovida por el Gobierno del Principado, "una herramienta que permitiría reforzar los recursos destinados a la gestión del impacto turístico". La consulta busca conocer la posición del equipo de gobierno sobre una medida que varios municipios ya están analizando.

Vanesa González ha subrayado que todas estas actuaciones tienen un objetivo común: "Fortalecer la transparencia, garantizar los derechos de la ciudadanía y promover una gestión rigurosa" en los ámbitos social, institucional y turístico del concejo. "Desde el PSOE manifestamos una vez más nuestra disposición a trabajar con responsabilidad, diálogo y colaboración con el equipo de gobierno y la ciudadanía", ha concluido.