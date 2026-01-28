Nueva numeración de viviendas y codificación de viales en la parroquia de Pría, en Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las labores para la numeración de viviendas y la codificación de viales en las diversas localidades que conforman la parroquia de Pría. Estos trabajos habían sido adjudicados en 17.908 euros a Geonalón Sociedad Cooperativa Asturiana, empresa que ha desarrollado su labor en coordinación con las juntas vecinales de los pueblos de la parroquia

La nueva numeración de viviendas tiene por objetivo principal facilitar la identificación de los domicilios a efectos administrativos y a los servicios de reparto y urgencias, ya que, en muchos casos, no estaba actualizada, existiendo viviendas de reciente construcción sin número o que no seguían un orden correlativo a las anteriores.

La definición e individualización de los viales (con su codificación y nominación), y la sistematización de todos estos datos mediante bases de datos georreferenciadas, es algo que reporta ventajas también a los ciudadanos al facilitar la localización de su domicilio por parte de servicios postales y de urgencias como son: los servicios de emergencia (ambulancias, Bomberos, Policía), los servicios de paquetería, el alta del servicio de fibra óptica, la mejor gestión municipal (nuevas construcciones, empadronamientos, etcétera), la coordinación interadministrativa con Correos, Guardia Civil, Catastro... o la localización de direcciones de vecinos y visitantes mediante navegador.

Esta actuación en la parroquia de Pría supone una primera experiencia en la numeración de viviendas y codificación de viales por parte del Consistorio llanisco, que mantiene la previsión de ir ejecutando actuaciones en el mismo sentido en el resto de las parroquias del concejo a lo largo de los próximos años.

Este jueves, la Concejalía delegada de Urbanismo y Patrimonio llevará a Pleno la propuesta de aprobación inicial de la nueva codificación y numeración de viales y viviendas de Pría, que tras su aprobación será publicada, con un plazo de veinte días hábiles para presentar alegaciones. De no presentarse alegaciones en ese plazo se considerará aprobado definitivamente.