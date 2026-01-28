Venden un hotel centenario asturiano, joya de la arquitectura modernista y testigo del nacimiento del turismo de veraneo en la cornisa cantábrica

Más de un siglo de historia entre sus muros, icono del modernismo asturiano y emblema del turismo del norte de España: así es el hotel Marina de Ribadesella, que acaba de salir a la venta. Inaugurado en 1912, fue el primer establecimiento concebido expresamente para acoger viajeros en la villa, reconocible por el pináculo que durante décadas dio la bienvenida a quienes llegaban a Ribadesella.

El activo sale ahora al mercado en un contexto de fuerte dinamismo del sector hotelero y de crecimiento sostenido de los destinos del norte de España. Lo hace de la mano de la inmobiliaria llanisca Veri Corral, a través de su departamento especializado en activos singulares, para abrir un nuevo capítulo en su historia.

El hotel Marina es una joya de la arquitectura modernista o Art Nouveau y fue el primer establecimiento construido expresamente como hotel en la villa riosellana. Concebido inicialmente con 24 habitaciones exteriores, actualmente dispone de 34, y representó un salto cualitativo en la oferta de alojamiento de la Ribadesella de comienzos del siglo XX, coincidiendo con el nacimiento del turismo de veraneo en la cornisa cantábrica.

Distintos propietarios

El edificio del hotel Marina se construyó sobre un solar adquirido en 1892 por Benigno Blanco, comerciante regresado de Cuba. Originalmente, el terreno estaba destinado a albergar una iglesia. Se inauguró con planta baja, dos alturas y una fachada monumental coronada por un pináculo neobarroco con una imagen de Mercurio, patrón del comercio y los viajes.

El hotel Marina, en Ribadesella. / Cedida

A lo largo del siglo XX, el edificio pasó por distintos propietarios, resistió episodios históricos como la Guerra Civil y fue ampliado en 1958 con una planta y un restaurante, hasta alcanzar los 1.704 metros cuadrados construidos.

Desde sus inicios, el hotel Marina fue punto de encuentro de veraneantes, viajeros y figuras culturales, consolidándose con el tiempo como el principal alojamiento de la villa y participando en la promoción turística de la región. Su uso hotelero continuado durante más de cien años ha acompañado la evolución urbana, económica y turística de Ribadesella, reforzando su valor como activo operativo y patrimonio arquitectónico.

Refugio climático

La salida al mercado del hotel Marina de Ribadesella coincide con el mejor momento histórico del sector hotelero español. Según el Smart Observatory de verano 2025, elaborado por PwC para CEHAT, el índice sectorial alcanzó 1,30, superando valores prepandemia y reflejando un crecimiento del ADR (precio medio diario) del 5%, un aumento de la ocupación y de la demanda internacional.

En Asturias, el dinamismo del sector es todavía más evidente: se observa un incremento del gasto medio diario por visitante, reflejo de un turista que busca experiencias y exclusividad. Este interés se refleja también en la creciente demanda de naturaleza (+5%), cultura (+6%) y gastronomía, según el mismo estudio, tres ejes que definen la identidad de Asturias. Al mismo tiempo, el aumento en indicadores de rentabilidad (ADR y RevPAR) confirma que el mercado premia la singularidad frente al volumen, reforzando el valor de activos hoteleros diferenciados y escasos como el hotel Marina.

Parte de este auge también se explica por el posicionamiento del norte como refugio climático, en un verano que la Aemet califica como el más cálido desde 1961, y por la creciente tendencia de las "coolcations", viajes hacia destinos más templados y con entornos naturales protegidos.

Activo singular

En este contexto, activos singulares y bien conservados, con historia y carácter propio, destacan frente a la oferta estandarizada, reforzando la oportunidad de inversión en un mercado que premia la exclusividad y la identidad de cada propiedad.

"El hotel Marina es un activo hotelero singular, con historia centenaria, ubicación consolidada y un claro potencial de reposicionamiento", explica Constan Batalla, director de la oficina de Ribadesella y Madrid de Veri Corral.

El hotel Marina, en Ribadesella. / Cedida

"Esta operación está dirigida a quienes quieren invertir en establecimientos que no solo cuentan con una trayectoria histórica, sino que además se sitúan en regiones que captan flujos de demanda sostenibles y en crecimiento, como es el caso del norte de España. Un fondo nacional encabeza la terna de candidatos, si bien de momento la negociación sigue abierta", añade.

Operaciones relevantes

Con más de 30 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, Veri Corral cuenta con un profundo conocimiento del sector y un departamento especializado en activos singulares, desde el que ha impulsado algunas de las operaciones más relevantes del ámbito turístico en la región.

Entre ellas destaca el acuerdo recientemente alcanzado con HolaCamp, referente nacional en turismo familiar y de naturaleza, que ha supuesto su desembarco en el Principado con una inversión cercana a los 4 millones de euros destinada a la reconversión del complejo Las Hortensias, en La Franca.

Noticias relacionadas

Gestionadas desde sus oficinas de Asturias y Madrid, este tipo de operaciones ponen de relieve el papel de Veri Corral en la articulación de proyectos de inversión en el oriente de Asturias, facilitando la conexión entre inversores y territorio y contribuyendo a la dinamización económica de una región que vive un momento de notable impulso turístico.