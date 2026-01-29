El alcalde de Ribadedeva, dispuesto a "trabajar gratis" si los jueces rechazan el recurso contra la sentencia que anulo su liberación

El alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez Martínez, ha manifestado su compromiso de "cumplir el mandato de los votantes y seguir al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones municipales de 2027, incluso en el caso de que deba renunciar a su salario como consecuencia del proceso judicial en curso". De momento, los tribunales han anulado su liberación parcial y han ordenado que devuelva el dinero percibido. El regidor recurrirá la sentencia.

"Entré en política para mejorar Ribadedeva y ese sigue siendo mi objetivo. Si finalmente la justicia determina que debo renunciar a mi salario como alcalde por un error administrativo de un funcionario, lo aceptaré con total respeto y seguiré trabajando por mis vecinos de forma gratuita", ha señalado Martínez.

Un precedente judicial

El regidor trabaja junto a su asesora jurídica en un recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que todavía no es firme, al considerar que existen "serias opciones de obtener un fallo favorable". En este sentido, recuerda que ya existe un precedente judicial por el mismo asunto, "cuando el juzgado de Llanes concluyó que era inocente a efectos penales frente a las desproporcionadas acusaciones de la oposición".

En caso de mantenerse la sentencia del TSJA, asegura que el salario percibido fue de 1.300 euros en 14 pagas por año. "Es decir, está alejado de los 60.000 euros filtrados por la oposición". Asimismo, ha reiterado su disposición a devolver íntegramente con intereses las cantidades cobradas si así lo establece en el futuro una resolución judicial definitiva.

"Un fallo burocrático"

"No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total", ha afirmado Martínez.

"Es triste que se intente manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Ribadedeva por un supuesto fallo burocrático de un empleado, cuando la única intención era cobrar un modesto salario por mi dedicación diaria al municipio, como cualquier otra persona en su puesto laboral", ha añadido el regidor.

El "acoso" de la oposición

"No obstante, remarco mi firme convicción de devolver todo mi sueldo y renunciar al que me quedaría cobrar si es necesario. Trabajaría gratis con tal de sacar adelante los grandes proyectos que tenemos en marcha, como la construcción de más de 400 viviendas a precios asequibles para nuestros vecinos, además de la creación de suelo industrial para aumentar el empleo en la zona, entre otras acciones y mejoras para Ribadedeva", ha explicado.

Por último, Jorge Martínez ha destacado el "acoso" al que se está viendo sometido por parte de la oposición: "He recibido cuatro querellas y todas fueron archivadas. La justicia me avaló, pero el daño público al que me veo sometido ya nunca será subsanado, sin olvidar las calumnias e injurias recibidas. En un acoso y derribo constante. Ojalá invirtieran todo ese tiempo en mejorar la vida de nuestros vecinos", ha finalizado.