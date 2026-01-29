El ambiente laboral en el Ayuntamiento de Ribadedeva, totalmente deteriorado

Clima de tensión y conflicto, ambiente hostil, trato desigual y discriminatorio, profundas divisiones y resentimiento, presión constante, falta de equidad, desgaste emocional, ausencia de instrucciones claras, estrés y agotamiento, confusión, ineficiencia y desconfianza generalizada. Un informe psicosocial, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, revela el absoluto deterioro del ambiente laboral que existe en el Ayuntamiento de Ribadedeva.

El informe, encargado por el propio Consistorio, detalla un análisis cualitativo basado en las observaciones y comentarios de 11 de los 18 trabajadores municipales, que apuntan a "una compleja y deteriorada situación psicosocial dentro del Ayuntamiento", donde se han identificado "patrones y preocupaciones recurrentes que merecen una atención prioritaria para salvaguardar el bienestar del personal", recoge el documento.

Ambiente hostil

"Las observaciones cualitativas revelan un ambiente de trabajo significativamente deteriorado, caracterizado por un clima de tensión y conflicto. Este ambiente hostil se ve exacerbado por la percepción de un trato desigual entre los empleados, lo que ha generado profundas divisiones y resentimiento", concluye el informe, elaborado por la empresa Vitaly Health Services.

Más: "La constante presión y la falta de equidad han culminado en un desgaste emocional considerable para el personal, llegando incluso a motivar la marcha de varios compañeros que no pudieron soportar más la situación", señala el texto, que añade: "Se han reportado casos de tratos discriminatorios y una preocupante ausencia de instrucciones claras, lo que contribuye a la confusión, la ineficiencia y la desconfianza generalizada dentro de la institución".

Según los autores del informe, este entorno adverso "no solo impacta negativamente la moral y la motivación de los empleados, sino que también compromete la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos".

Escasez de personal

Otra de las conclusiones del estudio apunta a la "escasez de personal" y a "deficiencias en la organización". Las conclusiones son contundentes: "Uno de los problemas más acuciantes identificados es la crítica falta de personal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento.

Esta carencia se ha visto agravada por una combinación de bajas, jubilaciones y puestos vacantes que no han sido cubiertos a tiempo, creando una carga de trabajo insostenible para el personal restante", indica.

Por un lado, de un total de cinco personas que nominalmente trabajan en el edificio del Ayuntamiento, solo dos mantienen una presencia física constante, ya que las otras tres teletrabajan o solo acuden a la oficina un día a la semana, "lo que reduce drásticamente la capacidad operativa presencial".

Carga de trabajo desproporcionada

Esta situación deja a solo dos personas (un auxiliar y un administrativo) para asumir "una multitud de tareas esenciales, que incluyen labores administrativas generales, gestión de registros, atención directa al público y gestión de la centralita telefónica".

De tal manera que la ausencia de cualquiera de estas dos personas deja a la otra "completamente sola, enfrentándose a una carga de trabajo desproporcionada y sin el apoyo necesario". Y la reciente incorporación de nuevo personal, "aunque necesaria", añade "una capa adicional de presión debido a la curva de aprendizaje y la necesidad de formación en un entorno ya sobrecargado", señala el informe.

Para agravar la situación, el administrativo, además de sus responsabilidades habituales, también ejerce como secretario del Registro Civil, lo que implica "una dualidad de funciones que incrementa su carga y la complejidad de su jornada laboral".

Estrés y agotamiento

"Esta escasez de personal no solo genera estrés y agotamiento entre los empleados, sino que también ralentiza los procesos administrativos, dificulta la atención ciudadana y compromete la eficacia general de la administración local", exponen los autores del estudio.

Las causas de esta situación son "multifacéticas". Por un lado, existe "una clara y objetiva necesidad de personal que no ha sido atendida adecuadamente por la administración", detalla el informe. Sin embargo, las observaciones también sugieren que, más allá de la mera falta de recursos humanos, hay elementos de "conflicto interpersonal y manipulación".

Noticias relacionadas

"Se percibe que ‘se están cruzando intereses personales para generar conflicto laboral’, lo que indica una posible intencionalidad detrás de algunas de las tensiones y divisiones observadas. Esta dimensión del problema sugiere que la resolución requerirá no solo la asignación de más recursos, sino también una intervención para abordar las dinámicas interpersonales disfuncionales", rematan los autores.