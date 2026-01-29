Charla sobre la menopausia en el Hogar del Pensionista de Cangas de Onís
Impartió la conferencia la enfermera Silvia Castro del Cueto
LNE
Cangas de Onís
La menopausia ha sido el eje central de la charla que se ha desarrollado este mediodía en las instalaciones del Hogar del Pensionista "Bella Vista" de Cangas de Onís. Una charla que registró alta participación y gran interés. La charla estuvo impartida por la enfermera Silvia Castro del Cueto y fue organizada por el Programa "Rompiendo Distancias" de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís y Centro de Salud de Cangas de Onís.
