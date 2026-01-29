Ya hay fecha para la Gala del Deporte de Piloña y está abierta la presentación de candidaturas

El Ayuntamiento de Piloña ha puesto en marcha el proceso para distinguir a los deportistas y entidades más destacados del municipio durante el año 2025. Mediante una resolución firmada por el alcalde-presidente, Iván Allende Toraño, se han aprobado las bases reguladoras de esta convocatoria, que busca reconocer el esfuerzo, la constancia y los logros de la comunidad deportiva local.

El objetivo de la iniciativa es regular el procedimiento para honrar la trayectoria de aquellos deportistas y clubes que hayan acumulado méritos suficientes a lo largo del año pasado, valoración que recaerá en una comisión específica. Podrán presentar su candidatura tanto deportistas individuales como clubes o entidades deportivas radicadas en el concejo.

Resultado meritorio

Para los deportistas, los requisitos incluyen haber participado durante 2025 en algún campeonato oficial del Principado de Asturias o, en su caso, en competiciones nacionales o internacionales con un resultado considerado meritorio. Además, deberán acreditar haber nacido en Piloña o ser vecino o residente en el municipio.

Por su parte, las entidades deportivas deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones municipal y haber realizado labores de promoción deportiva o haber alcanzado clasificaciones relevantes en competiciones oficiales durante el año 2025 o la temporada 2024-2025.

Las modalidades de reconocimiento convocadas abarcan varias categorías, tanto en femenino como en masculino, e incluyen el mejor deportista infantil, junior, absoluto y veterano. Asimismo, se otorgarán premios a la mejor trayectoria deportiva, a los valores humanos y al patrocinio y fomento del deporte.

Galardones honoríficos

La presentación de candidaturas, que puede ser realizada por los propios interesados, por sus clubes o por terceros relacionados con el deporte local, deberá formalizarse hasta el 12 de febrero, en las oficinas municipales en horario de mañana.

Los galardones tienen un carácter "exclusivamente honorífico" y consistirán en la entrega de un diploma acreditativo y, en su caso, de un trofeo, sin que generen derecho a contraprestación económica alguna. La decisión final corresponderá a una comisión municipal de cinco personas con conocimientos deportivos, presidida por el concejal de Deportes –con voz pero sin voto–, cuyo fallo será "inapelable". Dicha comisión está facultada para declarar desiertas algunas categorías si lo estima oportuno e incluso para proclamar reconocimientos compartidos.

Noticias relacionadas

El acto de entrega de los diplomas y la recepción de los galardonados está previsto que se celebre el próximo 6 de marzo, en un evento que pondrá el broche final a este proceso de reconocimiento a la dedicación y los logros del deporte piloñés.