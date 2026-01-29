Llanes aprueba la nueva ordenanza de la ORA entre críticas del PSOE por su "afán recaudatorio"

El Ayuntamiento de Llanes ha dado luz verde definitiva a la nueva ordenanza reguladora del servicio de Organización y Regulación del Estacionamiento Limitado (ORA), que supondrá la implantación de zonas de aparcamiento de pago azul y verde durante ocho meses al año, en vez de tres meses, como hasta ahora.

La aprobación, impulsada por el equipo de gobierno, que integran Vecinos por Llanes y PP, se ha producido en un pleno extraordinario marcado por un intenso debate político, en el que la oposición socialista ha acusado a la mayoría de tener un objetivo "única y exclusivamente recaudatorio" y de actuar sin diálogo. El gobierno local ha defendido la medida como una herramienta necesaria para mejorar la movilidad en la villa, especialmente en temporada alta.

Los residentes, exentos en zona verde

La nueva normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), establece la regulación del estacionamiento en vía pública, incluyendo áreas de servicio para autocaravanas. El sistema estará activo durante ocho meses al año, concentrados en los periodos de mayor afluencia turística, mientras que durante los cuatro meses restantes no se aplicará limitación alguna.

Los vecinos empadronados en el concejo de Llanes que paguen la "viñeta" estarán bonificados del pago en la zona verde, por lo que, según el gobierno local, no les supondrá un coste adicional. El alcalde, Enrique Riestra, ha subrayado que la medida busca "mejorar la movilidad en la villa, en momentos, sobre todo, de muy difícil movilidad", con un "guiño especial" a los residentes. "Esperemos que, con los aparcamientos disuasorios que ya existen, haya mayor movilidad en esos momentos estivales", ha indicado Riestra, destacando la importancia económica del turismo para el municipio.

"Sin diálogo ni consenso"

Sin embargo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, cargó duramente contra la ordenanza y el procedimiento seguido para su aprobación. Centró sus críticas en la eliminación de la primera media hora de estacionamiento gratuita y de la gratuidad los domingos, medidas que sí existían en la regulación anterior, impulsada en 2013 con el PSOE en el poder, así como por prorratear la tasa en el cobro de la tasa anunciada para los trabajadores en función del tiempo que la usen, ya que, tal y como está redactada la ordenanzai, tendrán que abonar la tasa completa, por ocho meses.

"Lo que han hecho sin diálogo, lo han hecho sin consenso, con ninguna fuerza política y con ninguna asociación", denunció Torre, dirigiendo sus reproches especialmente al portavoz del PP, Juan Carlos Armas, a quien recordó que en 2013, cuando estaba la oposición y el PSOE en el gobierno, pudo participar en el inicio del funcionamiento de la zona azul", que salió adelante de manera consensuada, con todas las fuerzas políticas y las asociaciones de empresarios, hosteleros y comerciantes. "Usted ha cambiado", le espetó, "porque cuando estaba en la oposición, usted pedía diálogo, pedía consenso, y ahora que está gobernando, ese diálogo y ese consenso se ha acabado".

Discordancias con las tarifas

Torre también cuestionó la gestión de los informes técnicos, en concreto uno emitido por la Tesorería municipal que señalaba discordancias en las tarifas. Preguntó reiteradamente por qué, si según el gobierno dicho informe se basaba en un borrador no definitivo y no era válido, se incluyó en la documentación del expediente presentada para la aprobación definitiva.

"Si no es válido, ¿por qué se nos da en la documentación? Y, si es válido, ¿por qué no han atendido las recomendaciones que detalla el tesorero en su informe?", cuestionó. Respecto a la promesa de destinar los ingresos a un plan de movilidad, el portavoz socialista fue escéptico: "Llevan diez años y medio con el plan de movilidad, y diez años recaudando de la zona azul. ¿Dónde está ese dinero?".

En su réplica, Juan Carlos Armas defendió la decisión de incluir todos los informes existentes en el expediente por transparencia, a diferencia, según dijo, de prácticas pasadas del PSOE. "Lo que hacemos es que todos los informes que están en el expediente los dejamos, no como ustedes, que siempre los sacaban y no estaban en los expedientes", afirmó.

"¿Dónde está el millón que falta?"

Sobre el fondo de la ordenanza, Armas rechazó las acusaciones de afán recaudatorio y defendió la gestión de su equipo. "Entiendo que a ustedes les hace mucho daño que nosotros seamos capaces de hacer cosas nuevas que sabemos que van a tener éxito", declaró.

Acusó al PSOE de ser los únicos que "han mentido" y les retó a explicar "dónde está el millón de euros que falta", en referencia a fondos que recibió el Ayuntamiento de operaciones urbanísticas de legislaturas anteriores y que no se dedicaron a vivienda, como establece la ley. "Nosotros nos hemos comprometido a gastar el dinero de la ORA en movilidad, y lo vamos a hacer", aseguró.

El alcalde, Enrique Riestra, cerró el debate respaldando las explicaciones de su teniente de alcalde y cargando a su vez contra la "herencia" recibida de anteriores gobiernos socialistas. "En este presupuesto municipal del 2026, hay 230.000 euros que tenemos los llaniscos que pagar por una licencia mal concedida", ejemplificó. Respecto al diálogo, Riestra acusó a los socialistas de ser quienes, al inicio de la legislatura, propusieron "no preguntar a los pueblos de Posada y Nueva".

Alegaciones del PSOE

Durante el trámite de alegaciones, se presentaron dos escritos. Uno de un particular, que consideraba discriminatorio el trato a los propietarios no empadronados, y que fue desestimado. El otro, presentado por el PSOE, solicitaba recuperar la media hora y el domingo gratuitos, y prorratear la tasa para trabajadores. El gobierno consideró que esta alegación tenía un defecto formal al ir dirigida al estudio de viabilidad y no a la ordenanza en sí, por lo que no fue admitida a trámite, algo que el PSOE respetó pero no compartió.

Finalmente, la ordenanza fue aprobada con los votos a favor de los nueve concejales del equipo de gobierno (PP). El Grupo Municipal Socialista, tras manifestar su desacuerdo con el contenido y el procedimiento, se abstuvo.