Se quedó dormido al volante por el alcohol y las drogas que había consumido, provocó la muerte del copiloto y ahora la Fiscalía solicita las penas máximas para él

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 4 años de prisión y 6 de privación del permiso de conducir, las penas máximas previstas en la legislación vigente, para un acusado de provocar un accidente de tráfico que causo la muerte a una persona en Ribadesella tras quedarse dormido al volante por el alcohol y las drogas que había consumido previamente.

El fallecido en el siniestro fue un amigo del conductor, que viajaba con él en el coche como copiloto. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas de Onís, plaza número 1 y relata que, sobre las siete de la mañana del 4 de agosto de 2022, el acusado circulaba por la N-634, a la altura del kilómetro 331,300, cerca de la localidad de Fríes (Ribadesella), llevando como copiloto a su amigo P. C. M. y después de haber consumido alcohol y drogas. Ambos habían cenado en Arriondas.

Pruebas de detección de drogas

La Fiscalía mantiene que el acusado, M. A. V. G., de 39 años, había bebido y consumido drogas en tal cantidad que su estado le impedía conducir, de tal manera que se quedó dormido al volante y se salió de la vía, impactando contra un hito de arista. En el accidente falleció P. C. M. Las pruebas de alcoholemia realizadas por la Guardia Civil al acusado arrojaron un resultado de 0,49 y 0,42 miligramos por litro de aire espirado, respectivamente. Ese mismo día se le practicaron en el Hospital de Arriondas pruebas de detección de drogas, dando positivo en THC (principal componente psicoactivo del cannabis).

Los padres y el hermano del fallecido, vecino de Bilbao, han renunciado de forma expresa a cualquier cantidad que pudiera corresponderles en el procedimiento al haber sido ya indemnizados por la compañía de seguros (142.547,47 euros en total). La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave.

Indemnización a Fomento y al Sespa

Por este motivo, el ministerio público solicita que se condene al acusado a 4 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante 6 años, ambas penas las máximas previstas por el Código Penal para este supuesto.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al Ministerio de Fomento con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los desperfectos causados en el hito de arista y al Sespa, por los servicios médicos prestados, todo ello más los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderá la compañía aseguradora como responsable civil directo.