Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía
"Son buenas noticias para Ribadesella que todas tengan actividad empresarial, que era el objetivo con el que se crearon", destaca el alcalde, Paulo García
Todas las naves nido que el Ayuntamiento de Ribadesella tiene en el polígono industrial de Guadamía están, por primera vez desde que se inauguraron en 2016, adjudicadas. Se trata de seis naves nido municipales que se impulsaron para favorecer el asentamiento de empresas en Ribadesella.
La Comisión de Evaluación de Solicitudes de Naves Nido del Vivero de Empresas de Ribadesella se reunía este jueves en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, y adjudicaba la única que se encontraba libre, la número dos. Las naves se adjudican en régimen de alquiler, por un periodo de tres años, con posibilidad de prórroga. Cuatro de estos espacios tienen 80 metros cuadrados; y dos, 100 metros cuadrados y con esta última entrega ya están todas adjudicadas.
Cuatro de los seis locales empresariales han sido adjudicados en esta legislatura por el Ayuntamiento que preside Paulo García. "Es una muy buena noticia, haber conseguido que todas las naves nido estén por primera vez ocupadas a la vez. Estos espacios se crearon hace diez años y nunca antes se había logrado tener todas las naves ocupadas por empresas, que es el objetivo con el que nacieron", ha subrayado el García.
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
- Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño