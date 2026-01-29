Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía

Todas las naves nido que el Ayuntamiento de Ribadesella tiene en el polígono industrial de Guadamía están, por primera vez desde que se inauguraron en 2016, adjudicadas. Se trata de seis naves nido municipales que se impulsaron para favorecer el asentamiento de empresas en Ribadesella.

La Comisión de Evaluación de Solicitudes de Naves Nido del Vivero de Empresas de Ribadesella se reunía este jueves en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, y adjudicaba la única que se encontraba libre, la número dos. Las naves se adjudican en régimen de alquiler, por un periodo de tres años, con posibilidad de prórroga. Cuatro de estos espacios tienen 80 metros cuadrados; y dos, 100 metros cuadrados y con esta última entrega ya están todas adjudicadas.

La última nave nido adjudicada. / Ayuntamiento de Ribadesella

Cuatro de los seis locales empresariales han sido adjudicados en esta legislatura por el Ayuntamiento que preside Paulo García. "Es una muy buena noticia, haber conseguido que todas las naves nido estén por primera vez ocupadas a la vez. Estos espacios se crearon hace diez años y nunca antes se había logrado tener todas las naves ocupadas por empresas, que es el objetivo con el que nacieron", ha subrayado el García.