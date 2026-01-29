Seis detenidos en Ribadesella por hurtar 2.336 kilos de cobre de la línea telefónica

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a seis personas como supuestos autores de un delito de hurto de cable de cobre. La actuación comentó a las cuatro de la pasada madrugada, cuando la patrulla de seguridad ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella realizaba vigilancia en el polígono de Guadamía, en la localidad de Camangu, para prevenir la comisión de robos, observó un furgón que repostaba en la gasolinera de dicho polígono y cómo uno de los ocupantes de la furgoneta se dirigía a un turismo Toyota Corolla estacionado en una zona semioculta del otro extremo de la gasolinera.

Este hecho llamó la atención de los agentes, que decidieron identificar a los ocupantes de los dos vehículos. En el furgón viajaban dos personas y en el turismo otras cuatro. Todos ellos dijeron no entender el castellano y dificultaron notablemente la labor de identificación, alegando que no poseían documentación física.

Intento de huida

Aprovechando la distancia entre los dos vehículos y la ventaja numérica sobre los guardias civiles, los ocupantes de los vehículos salieron de los mismos corriendo, adentrándose en el polígono y ocultándose entre las naves y vehículos estacionados de la zona.

El cable de cobre incautado en Ribadesella. / Guardia Civil

Tras comunicar este hecho a la Central Operativa de Coordinación de la Guardia Civil de Asturias (COC) y solicitar el envío de refuerzos, la patrulla de Ribadesella, al realizar un registro de los vehículos, encontró en el interior de la furgoneta una importante cantidad de cable de cobre y en el Toyota varias prendas de vestir mojadas, calzado embarrado, dos tenazas y varios pares de guantes.

Colaboración ciudadana

Inmediatamente se coordinó un dispositivo de localización de las personas huidas en el que participaron varias patrullas de la compañía de Llanes. A las 8:30 de la mañana, gracias a la colaboración ciudadana, se pudo localizar a dos hombres, con la ropa empapada y embarrada, en el apeadero del tren de Camangu. Una vez identificados, fueron detenidos como supuestos autores de un delito de hurto de cable de cobre y trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Ribadesella.

Herramientas incautadas por la Guardia Civil en Ribadesella. / Guardia Civil

Posteriormente, sobre las 09:30 de la mañana se consiguieron localizar a los otros cuatro ocupantes de los vehículos en unas fincas cercanas al Camino de Santiago en Camangu, procediendo a su detención y traslado al cuartel de la Guardia Civil en la localidad riosellana para la instrucción de las diligencias.

Material recuperado

Tras incautar el cable de cobre que llevaban en el furgón y proceder a su pesaje, que arrojó un resultado de 2.336 kilos, la Guardia Civil se puso en contacto con el responsable de la infraestructura de Telefónica en la zona al comprobar que el cable incautado provenía sin ningún género de dudas de una línea telefónica, para hacerle entrega del material recuperado.

Noticias relacionadas

Las diligencias, al igual que los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instancia de Cangas de Onís.