La reacción del alcalde de Ribadedeva al informe que destapó los conflictos internos y los resentimientos en el Ayuntamiento: "Hay vicios ocultos desde hace 32 años"

Corren tiempos difíciles en el Ayuntamiento de Ribadedeva. El deterioro del ambiente laboral, desvelado por un informe psicosicial publicado por LA NUEVA ESPAÑA, ha provocado reacciones de todo tipo entre los tres grupos políticos que conforman la Corporación. El alcalde, Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva, asegura que el informe es "incompleto", mientras que los portavoces de PP, Ignacio Garmendia, y PSOE, Tino Cantero, señalan como máximo responsable de la situación al jefe de personal, que no es otro que el regidor.

El informe psicosocial revela que entre los empleados municipales existe "clima de tensión y conflicto, ambiente hostil, trato desigual y discriminatorio, profundas divisiones y resentimiento, presión constante, falta de equidad, desgaste emocional, ausencia de instrucciones claras, estrés y agotamiento, confusión, ineficiencia y desconfianza generalizada".

"Mil expedientes sin resolver"

El Alcalde considera que el informe es "incompleto" porque solo se ha consultado a los trabajadores, pero no ha tenido en cuenta aspectos que el equipo de gobierno podría haber aportado y que explicarían alguna de las circunstancias señaladas, como que hay personas que suman más de 18 meses de baja y que buena parte de los trabajadores empezaron a trabajar en el Ayuntamiento con el PSOE, que gobernó durante 32 años, hasta 2023.

Martínez aseguró que ha intentado y sigue intentando cubrir las bajas de personal existentes, y cuestiona que el informe no se refiera, por ejemplo, al absentismo, a situaciones derivadas de acuerdos verbales en anteriores mandatos o a que hay una trabajadora que suma "mil expedientes sin resolver". El informe incluye "solo la versión de los trabajadores" y "no se ha contrastado con la realidad", que incluye "vicios ocultos que vienen de hace 32 años. Nos han votado para corregir estas cosas, y eso intentamos".

"Un desbarajuste en la plantilla"

El portavoz del PP no se extrañó de las conclusiones del informe, que recoge "cosas que llevamos tiempo denunciando desde que comenzó el mandato" y otras "que se intuían". Es "una situación denunciada en cada pleno: faltas de respeto, trabajadores a los que se les ordena hacer cosas que no son su obligación; en definitiva, un desbarajuste en la plantilla municipal. Y así estamos, con el Ayuntamiento parado. Es una pena,", añadió Garmendia, que denuncia una "falta gestión del equipo de gobierno brutal".

El portavoz del PSOE destaca que los partidos no deben inmiscuirse en asuntos laborales, pero sí resaltó que han llevado a plenos aspectos como dos plazas sin consolidar o destinar a empleados a puestos o tareas que no les corresponden. Cantero cuestionó la "forma de llevar las cosas" del Alcalde, al que responsabilizó de la situación laboral en el Ayuntamiento, como jefe de personal.

Un informe contundente

El estudio señala "un ambiente de trabajo significativamente deteriorado, caracterizado por un clima de tensión y conflicto. Este ambiente hostil se ve exacerbado por la percepción de un trato desigual entre los empleados, lo que genera profundas divisiones y resentimiento". "La constante presión y la falta de equidad han culminado en un desgaste emocional considerable para el personal, llegando incluso a motivar la marcha de varios compañeros".