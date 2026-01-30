Los tribunales avalan una contratación del Ayuntamiento de Ribadesella que denunció Pueblu: ""Queda demostrado que actuamos conforme a derecho"

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo, número 1 de Oviedo que en julio dio la razón al Ayuntamiento de Ribadesella tras la denuncia que interpuso Pueblu-Convocatoria por Ribeseya en 2023 contra la contratación de una trabajadora para el puesto de personal eventual de auxiliar de alcaldía. Contra la resolución cabe recurso de casación.

Pueblu denunció en 2023 la supuesta ilegalidad de la contratación del puesto de auxiliar de alcaldía contratada el 1 de septiembre de ese mismo año, al considerar que debería ir precedida de un acuerdo plenario. Los dos tribunales han sentenciado que el ayuntamiento "obró bien", y conforme a derecho.

Personal de confianza

La justicia ha ratificado por segunda vez que la contratación fue conforme a derecho basándose en que el empleo está incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también aprobada por el Pleno, donde se detallan las características y retribuciones del puesto "sobradamente", por lo que considera "suficiente" el control plenario sobre el personal eventual, puesto que en la RPT no precisa modificación en orden al nombramiento de una persona para cubrirlo.

La secretaría general del Ayuntamiento informó el nombramiento y en noviembre de 2023 también informó de que la intervención del Pleno solo es necesaria en caso de que se modifiquen las características del puesto reflejadas en el RPT, algo que en este caso no ocurrió, manteniéndose las características y retribuciones recogidas en el documento. Una vez incluido en el puesto en la RPT aprobada en Pleno, el nombramiento y cese del personal de confianza es libre y corresponde al Alcalde.

"Queda demostrado que el Ayuntamiento de Ribadesella realizó la contratación conforme a derecho. Es lamentable que Pueblu, en este caso, se haya olvidado de los derechos de los trabajadores y que haya obligado al Ayuntamiento a emplear medios y recursos públicos, por perseguir fines políticos", dijo el alcalde, Paulo García.