Vuelve el color a Llanes: concluye la primera fase de la restauración de "Los Cubos de la Memoria"

A falta del definitivo fin de obra, el Ayuntamiento de Llanes ha anunciado la conclusión de los trabajos de restauración pictórica de la primera fase de "Los Cubos de la Memoria", la icónica intervención artística de Agustín Ibarrola en el puerto de la villa. El proyecto, ejecutado por la empresa Sabbia Conservación y Restauración, ha devuelto a 152 bloques de hormigón la viveza y nitidez de los colores con los que el artista los concibió a principios de siglo.

Los trabajos de restauración pictórica de "Los Cubos de la Memoria" fueron adjudicados por un importe de 150.622,22 euros, siendo esta actuación una de las contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes. Unos trabajos que han sido ejecutados por un equipo de restauradores, conservadores y artistas con titulación universitaria, interviniendo sobre los 130 bloques de hormigón que conforman la Fase I de la obra, y sobre otros 22 bloques de forma adicional.

"Un hito para Llanes"

La intervención siguió un riguroso protocolo científico-artístico. Tras un exhaustivo análisis colorimétrico y una limpieza manual especializada, se procedió a la reintegración cromática utilizando los mismos tipos de pintura, tonalidades (rales) y herramientas (paletinas) empleados originalmente por Ibarrola. El proceso concluirá con la elaboración de una documentación exhaustiva y un plan de conservación preventiva para asegurar el mantenimiento óptimo de la obra en el futuro.

"Este día es un hito para Llanes", ha destacado el alcalde de Llanes, Enrique Riestra. "Cumplimos un doble compromiso: con la memoria de Agustín Ibarrola, quien ya en 2008 alertaba de la necesidad de esta restauración, y con nuestro municipio, que recupera en todo su esplendor uno de sus símbolos más fotografiados y queridos. Gracias al saneamiento de nuestras cuentas y a la obtención de fondos europeos, no solo hemos podido restaurar, sino que estamos en condiciones de garantizar su preservación a largo plazo".

Actuación complicada

La concejala de Turismo, Aurora Aguilar, por su parte, ha destacado el valor del proyecto dentro de la estrategia turística local: "La recuperación de 'Los Cubos' era una de las unidades de actuación más esperadas y complicadas de nuestro Plan de Sostenibilidad Turística. Ver cómo han recobrado su fuerza y colorido refuerza enormemente la imagen de Llanes como un destino que cuida y potencia su patrimonio cultural único, ofreciendo una experiencia enriquecida a visitantes y vecinos".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Llanes en el Camino", dotado con 2,2 millones de euros gracias a la financiación Next Generation EU de la Unión Europea, obtenida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante subvención del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias.

Otras actuaciones

Entre las actuaciones ya ejecutadas a través del PSTD de Llanes se cuentan la construcción de un "pumptrack" y un rocódromo; la reordenación de las calles Venezuela y Cuba de Llanes; el cierre cinegético y la dotación de nuevos equipamientos para el campo municipal de golf; la iluminación inteligente de edificios históricos y singulares; la dotación de diverso equipo informático para la oficina municipal de Turismo; la instalación de carteles informativos en monumentos naturales del concejo; o la instalación de puntos de recarga para bicis eléctricas en varias localidades, entre otras varias.

Con la finalización de esta restauración, Llanes asegura la perdurabilidad de una obra de arte contemporáneo integrada en el paisaje, consolidando su oferta cultural y cumpliendo con un objetivo clave de desarrollo sostenible y conservación del patrimonio. "Los Cubos de la Memoria" han sido visitados por el alcalde de Llanes, y las concejalas Aurora Aguilar y Mónica Remis, ediles de Turismo y de la Villa, respectivamente.