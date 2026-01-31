Adjudicadas en 80.000 euros mejoras en distintos puntos de carreteras del concejo de Ribadesella
Los trabajos se desarrollarán en las localidades de Xuncu, Alea, Meluerda y Camangu
El Ayuntamiento de Ribadesella ha adjudicado una partida de 80.000 euros que se destinarán a realizar trabajos de mejora del aglomerado de distintos puntos de carreteras del concejo.
La actuación da continuidad al plan municipal de acondicionamiento de viales en Ribadesella, con el que se actúa progresivamente en distintas localizaciones, reparando de forma constante el deterioro de las vías municipales.
En esta ocasión, la partida económica adjudicada a una empresa externa irá destinada a necesidades de aglomerado en dos pueblos de la zona este del concejo, y dos de la zona oeste, además de distintas actuaciones en la villa de Ribadesella. Están previstos trabajos de mejora en las localidades de Xuncu, Alea, Meluerda y Camangu, además de ejecutar actuaciones puntuales en la villa de Ribadesella.
El concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso, ha explicado que los trabajos comenzarán "en cuanto las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de las obras".
Esta nueva partida económica se suma a la de las actuaciones de años anteriores, cuando se mejoraron viales en puntos como Sardalla, Cuerres, Santianes, Tereñes, Sebreñu, Abéu o La Peruyal, entre otros.
"Seguiremos atendiendo las necesidades de las vías de comunicación del concejo. Vamos priorizando los puntos más deteriorados con una planificación previa y con una continuidad", ha indicado el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso.
