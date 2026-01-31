Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Adjudicadas en 80.000 euros mejoras en distintos puntos de carreteras del concejo de Ribadesella

Los trabajos se desarrollarán en las localidades de Xuncu, Alea, Meluerda y Camangu

Obras en el concejo de Ribadesella.

Obras en el concejo de Ribadesella. / A. R.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha adjudicado una partida de 80.000 euros que se destinarán a realizar trabajos de mejora del aglomerado de distintos puntos de carreteras del concejo.

La actuación da continuidad al plan municipal de acondicionamiento de viales en Ribadesella, con el que se actúa progresivamente en distintas localizaciones, reparando de forma constante el deterioro de las vías municipales.

En esta ocasión, la partida económica adjudicada a una empresa externa irá destinada a necesidades de aglomerado en dos pueblos de la zona este del concejo, y dos de la zona oeste, además de distintas actuaciones en la villa de Ribadesella. Están previstos trabajos de mejora en las localidades de Xuncu, Alea, Meluerda y Camangu, además de ejecutar actuaciones puntuales en la villa de Ribadesella.

El concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso, ha explicado que los trabajos comenzarán "en cuanto las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de las obras".

Esta nueva partida económica se suma a la de las actuaciones de años anteriores, cuando se mejoraron viales en puntos como Sardalla, Cuerres, Santianes, Tereñes, Sebreñu, Abéu o La Peruyal, entre otros.

Noticias relacionadas

"Seguiremos atendiendo las necesidades de las vías de comunicación del concejo. Vamos priorizando los puntos más deteriorados con una planificación previa y con una continuidad", ha indicado el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI

Taller de aprendizaje temprano de inglés para niños de 5 a 10 años en Colunga

Taller de aprendizaje temprano de inglés para niños de 5 a 10 años en Colunga

Adjudicadas en 80.000 euros mejoras en distintos puntos de carreteras del concejo de Ribadesella

Adjudicadas en 80.000 euros mejoras en distintos puntos de carreteras del concejo de Ribadesella

Nuevo corte total al tráfico rodado en la N-632, en el puente de Ribadesella: fecha y horarios

Nuevo corte total al tráfico rodado en la N-632, en el puente de Ribadesella: fecha y horarios

Ribadesella distingue a los mejores deportistas de 2025

Ribadesella distingue a los mejores deportistas de 2025

Todos los premiados en la Gala del Deporte de Ribadesella

Todos los premiados en la Gala del Deporte de Ribadesella

VÍDEO: La Plataforma contra la Contaminación quiere recuperar su "actividad de calle" este 2026

VÍDEO: La Plataforma contra la Contaminación quiere recuperar su "actividad de calle" este 2026

El HUCA reorganiza la realización de mamografías para atajar las esperas denunciadas por pacientes

El HUCA reorganiza la realización de mamografías para atajar las esperas denunciadas por pacientes

Alfredo Canteli advierte al Principado que es hora de que "se le hagan caso a los jueces" para lograr la unificación de sedes judiciales en Oviedo

Alfredo Canteli advierte al Principado que es hora de que "se le hagan caso a los jueces" para lograr la unificación de sedes judiciales en Oviedo
Tracking Pixel Contents