Cae un árbol por el fuerte viento y corta varias horas la carretera Llanes-Ribadesella
Personal de mantenimiento de carreteras del Principado consiguió despejar la vía de madrugada
La caída de un árbol a causa del viento mantuvo cortada durante varias horas la carretera autonómica AS-379 en las inmediaciones de la localidad de Poo (Po), en el concejo de Llanes.
El suceso ocurrió poco antes de la medianoche del viernes. El árbol ocupó los dos carriles e impidió la circulación hasta que personal de mantenimiento de carreteras del Principado pudo despejar la vía, ya de madrugada. Mientras tanto, una patrulla de la Policía local de Llanes se ocupó de avisar a los conductores y regular el tráfico.
