Cae un árbol por el fuerte viento y corta varias horas la carretera Llanes-Ribadesella

Personal de mantenimiento de carreteras del Principado consiguió despejar la vía de madrugada

El árbol que mantuvo cortadas varias horas la carretera Llanes-Ribadesella.

El árbol que mantuvo cortadas varias horas la carretera Llanes-Ribadesella. / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La caída de un árbol a causa del viento mantuvo cortada durante varias horas la carretera autonómica AS-379 en las inmediaciones de la localidad de Poo (Po), en el concejo de Llanes.

El suceso ocurrió poco antes de la medianoche del viernes. El árbol ocupó los dos carriles e impidió la circulación hasta que personal de mantenimiento de carreteras del Principado pudo despejar la vía, ya de madrugada. Mientras tanto, una patrulla de la Policía local de Llanes se ocupó de avisar a los conductores y regular el tráfico.

La carretera Llanes-Ribadesella, cortada por la caída de un árbol.

La carretera Llanes-Ribadesella, cortada por la caída de un árbol. / Ramón Díaz

Cae un árbol por el fuerte viento y corta varias horas la carretera Llanes-Ribadesella

