Nuevo corte total al tráfico rodado en la N-632, en el puente de Ribadesella: fecha y horarios

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre la ría del Sella situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632, en el municipio de Ribadesella. A estos trabajos se ha destinado una inversión de 7,74 millones de euros (IVA incluido).

Tal y como ya ocurrió semanas anteriores, para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios, durante la ejecución de estas labores serán necesario el corte total de esta infraestructura. Será este martes 3 de febrero, de 9:00 a 13:00 horas, para los trabajos de hormigonado del descalce, por avenida del río, del hormigón de limpieza en pila 4 del puente.

Durante estas horas, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.

Noticias relacionadas

El itinerario alternativo previsto durante este periodo será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326).