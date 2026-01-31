Ribadesella distingue a los mejores deportistas de 2025

Ribadesella celebró este viernes la XXVI Gala del Deporte y la Gala del Deporte Escolar. Ambos eventos de desarrollaron en el polideportivo municipal. La primera reconoció a los piragüistas del Club Piragüismo El Sella, Alberto y Celia Llera Serrano (ausente porque está concentrada en Sevilla), como deportistas riosellanos del año 2025.

También destacó la figura del piragüista Lucas Alonso Díez, en la categoría de promesas sub-21; como club del año, al Club Piragüismo El Sella; y la trayectoria deportiva de Herminia Costales Somoano, del Club Balonmano Ribadesella.

En la categoría de organización de prueba deportiva, será destacada la de los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella", de la Sociedad Cultura y Deportiva; como directivo del año, Diego Suárez Díaz, de la Sociedad Cultural y Deportiva y, Roberto Geringer Sallete, del Club Piragüismo El Sella, será distinguido como técnico del año.

Además, se entregarán los galardones al mérito deportivo 2025 a: Marina Fernández Álvarez (golf); Monchu Cerra Prieto (piragüismo); Juan José García Quintana (atletismo); Alejandro Fernández Núñez (fútbol); Héctor Remis Bouzán (fútbol sala); Elena Peláez Carús (balonmano); Isabel Casado López de la Reina (bolos); Ángel Luis Vela Rosendo (automovilismo) y Amaya Rodríguez Blanco y Clara Manjón Fornos (voleibol).

Las menciones especiales serán para Roberto Sánchez Berbes, Pablo Rosco García, Pedro García Pando y Miguel Fernández Suárez.

La ceremonia del deporte riosellano vivió un momento de recuerdo por José Antonio Blanco González, "Toño", del Rompiente F.S., fallecido recientemente.

Gala del Deporte Escolar

En cuanto a la Gala del Deporte Escolar, el premio a la labor en el deporte base riosellano recayó en María Teresa Sánchez Cueto. Los premios especiales individuales al mérito deportivo del curso escolar fueron los siguientes: en la disciplina de atletismo los destacados fueron: Lucas Fernández Tejero, Paula Bustio Tejero y Carla Fernández Tejero.

En la disciplina de tenis, León Santa Cruz Báez, Manuel Alonso Foubelo y Hernan Zabadne Hidalgo. En hípica, Martín Viejo Rodríguez y Pedro Bastos Ruiz.

En orientación, Sofía Suárez Capín, Andrés Montero Rodríguez, Aitana Vitienes Rendueles, María López Rimada Rodrigo Martínez Tejerina y Nayo Tarno Camblor

En voleibol, Inés Manjon Fornos. En karate, Yaiza Pérez López. En balonmano, Leire Martínez Mier, Ángela Avín Sánchez, Laura Junco Rodrigues, Frida Callejón Sordo, Carla Cueto González-Cobos, Alexa Valdez Labrada, Naylén Giménez Ruiz, Laya Tudela Rodrigo, Julia González Sánchez, Mencía Casal Blanco y Paula Bustio Tejero.

En la disciplina de piragüismo los destacados de este curso fueron: Diego Álvarez Pérez, David Álvarez Pérez, Diego García Pando, Elsa Ruenes García, Alba Gracia Alós, Román Valdés Serrano, Andrés Quesada Fernández, Hugo Quesada Fernández, Lucas Klas Pérez, Diego Bode Riestra, Mara Gallego Arias, Ángela Barrio Soto, Carmen Alonso Díez, Ángela Gutiérrez Díaz, Favila Velasco Benavides, Diego García Pérez, Miguel Cueto Soto, Javier Rosco García, Daniel López-Platas Salazar, Hans Klas Pérez, Mateo Alonso Arias y Pablo Gallego González. En golf, Lucas Cueto Pando, Ines Apalategui Suárez, Carla Cueto Fernández y María Cueto Pando,

El premio a la mejor promesa deportiva femenina fue para Leire Martínez Mier (balonmano) y en la categoría masculina para Favila Velasco Benavides (piragüismo)

Los premios especiales por equipos al mérito deportivo del curso escolar 2024/2025 fueron para los de fútbol alevín e infantil del Ribadesella Fútbol Club, el del equipo de baloncesto Ribadesella 3X3, y los de balonmano benjamín y alevín Colegio Público Manuel Fernández Juncos y Colegio Nuestra Señora del Rosario.