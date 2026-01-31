Taller de aprendizaje temprano de inglés para niños de 5 a 10 años en Colunga
La actividad se desarrollará en la Sala Loreto, los miércoles, de 17:00 a 18:00 horas, entre el 4 de marzo y el 17 de junio
“Niñ@s Creativ@s, taller de dibujo, diversión y aprendizaje temprano de inglés". El Área de Cultura del Ayuntamiento oferta esta actividad dirigida a menores de 5 a 10 años a desarrollar en la Sala Loreto, los miércoles, en horario de 17:00 a 18:00 horas, entre el 4 de marzo y el 17 de junio.
Las plazas son limitadas y se abre un plazo de inscripción entre el 2 y el 11 de febrero a través del correo cultura@colunga.es o del WhatsApp 661604627. Los participantes pagarán una cuota mensual de 16,50 euros y se requiere un mínimo de seis inscripciones para ponerlo en marcha.
Se trata de un programa diseñado para, a través del arte, introducir a la población infantil a los elementos fundamentales del inglés, con un enfoque centrado en la creatividad, la autoexpresión y el desarrollo del lenguaje. Los participantes explorarán técnicas básicas de dibujo, experimentarán con el color y textura, y crearán proyectos temáticos inspirados en famosas obras de arte, la naturaleza y su propia imaginación.
Habrá además lecciones de inglés interactivas, ya que, mientras los menores crean arte irán aprendiendo vocabulario esencial en inglés, frases y expresiones a través de cuentos, canciones y discusiones guiadas sobre sus creaciones.
La actividad estará dinamizada por Haruka Takada, titulada en Bellas Artes en la Central Saint Martins-Universidad de las Artes de Londres, con experiencia enseñando inglés como idioma extranjero a refugiados ucranianos, titulada en CELTA (Certificado de Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) y afincada actualmente en la localidad colunguesa de La Riera.
