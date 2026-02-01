Habla el patrón del pesquero dañado en Llanes por un velero holandés: "Me reventó el barco, pero no tiene seguro; lo doy por perdido"

Íñigo Ablanedo es el patrón del "Endeño Dos", el barco que sufrió importantes daños en el casco al ser embestido por el velero del holandés que acabó al día siguiente encallando en la playa de Ribadesella. Un boquete en el casco del barco, a estribor, da cuenta de lo ocurrido.

El afectado explica que el holandés, de unos 60 años y que viajaba solo con un gato, amarró el velero al "Endeño Dos", pero lo hizo de manera incorrecta: puso mal los defensores y amarró como no debía. Estas circunstancias, únicas a la mala mar, hicieron que el barco de los Países Bajos dañara el pesquero llanisco: "Acabó reventándome el barco".

Ablanedo, natural de Gijón y residente en Llanes, avisó al holandés de sus errores, pero parecía no entender nada: "No me hacía ni caso, estaba como parado". Cuando el enésimo choque causo el boquete en el pesquero, Ablanedo llamó a la Guardia Civil. A partir de ahí todo fueron vueltas y más vueltas.

"¡Stop, stop, stop!"

Tuvieron que acudir agentes de fuera de Llanes por cuestiones de competencias y, al ver a los agentes, el holandés desamarró. Parecía que marchaba y los guardias le dieron el alto: "¡Stop, stop, stop!", y el holandés abarlobó junto a otra embarcación y quedó allí amarrado. Los guardias civiles le pidieron el pasaporte y comprobaron que tenía el seguro caducado desde 2022. El holandés repetía que estaba "in progress", en tramitación. Los agentes quedaron en enviar un informe al día siguiente a la comandancia y aconsejaron a Ablenedo que pusiera entonces la denuncia.

Más problemas: al día siguiente al cuartel no había llegado nada y los agentes indicaron al pescador que la denuncia tenía que presentarse en el juzgado. Más vueltas. Tuvo que pedir los datos del holandés y del velero, porque él no los había cogido, ya que los tenía la patrulla del día anterior. Al final se los dieron por escrito.

La denuncia, este lunes

Total, que Íñigo Ablanedo aún no ha podido presentar la denuncia. Lo hará este lunes, en Gijón. Enviará los datos a su seguro y esperará a ver si alguien abona la reparación de su barco. No es optimista: "No tiene seguro. Lo doy por perdido". El problema añadido es que, según apunta, apenas quedan ya calafates (carpinteros de ribera) que reparen barcos de madera como el suyo.

En cuanto al holandés, se enteró de que había abandonado el puerto de Llanes a las ocho de la mañana del jueves, que horas más tarde quedaba varado en el arenal de Santa Marina, y que el viernes era rescatado y remolcado a la zona de tránsito del puerto de Ribadesella, donde aún permanece.

El "Endeño Dos", matriculado en 1997, con 11,99 metros de eslora y 73,52 Kw de potencia, tiene su base en el puerto de Llanes.