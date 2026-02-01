Ya hay ganadores del festival "Oriéntate Llanes", que ha cosechado un éxito rotundo

El Festival de cine y música "Oriéntate Llanes" ha clausurado su quinta edición reafirmando su papel como escaparate imprescindible del talento audiovisual asturiano. Además del éxito artístico, el certamen hace un balance especialmente positivo en términos de participación: las proyecciones han registrado una ocupación superior al 90% del aforo, confirmando el creciente interés del público por las propuestas cinematográficas con sello asturiano y consolidando a Llanes como una sede cultural de referencia.

Excelente respuesta del público

En palabras de su director, Sergio Valbuena, "Oriéntate" culmina una edición "marcada por la solidez narrativa de las obras presentadas y una excelente respuesta del público. La programación de la que hemos disfrutado en Llanes ha evidenciado la madurez y profesionalidad del cine asturiano actual y ha consolidado al certamen y a Llanes como epicentro de un cine que, siendo local, dialoga con el mundo entero".

Por la izquierda, Sergio Valbuena, director de "Oriéntate"; Javier Sampedro, jurado; Rodrigo Agüeria, director de "Una mujer que conocí llamada Yudita"; Juan Villa, director de "Alimaña"; Priscila Alonso, concejala de Cultura de Llanes; y Javier Gutiérrez. / Oriéntate Llanes

Con el impulso de este éxito rotundo, el festival ya mira al futuro. La organización ha aprovechado el cierre de esta entrega para anunciar su sexta edición en febrero de 2027. El palmarés de Oriéntate Llanes es el siguiente:

Premio del jurado

El jurado oficial del Festival de Cine de Llanes, Oriéntate, compuesto por Maije Guerrero, Celia Cervero y Javier Sampedro, ha otorgado el premio a "Una mujer que conocí llamada Yudita", de Rodrigo Agüeria, "por el uso magistral del tiempo y el archivo para devolver la identidad a una mujer olvidada. La obra trasciende el formato documental para convertirse en un tratado sobre la dignidad humana, transformando un caso local en una tragedia universal donde la sensibilidad y la crudeza conviven en un equilibrio perfecto. Es una obra que habita el conflicto, toca la realidad y emociona profundamente", añade el jurado.

Premio del jurado joven

El jurado joven, integrado por los alumnos del Instituto de enseñanza Secundaria de Llanes, ha otorgado el premio a "Alimaña", de Juan Villa, "por su visceralidad, un cortometraje que traslada al espectador al corazón del conflicto asturiano entre el hombre, el ganado y el lobo. Lejos del documental informativo, el cortometraje es un drama rural con tintes de thriller, en la línea de referentes como 'As Bestas’ u 'O que arde'. Se valora su impecable factura técnica, con un sonido y fotografía diseñados para la tensión, que logran explorar la animalidad del hombre al proteger lo suyo, manteniendo al espectador clavado en la butaca", concluye el jurado joven.