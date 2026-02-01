Premio y talleres en el colegio público Matemático Pedrayes, de Llastres

El alumnado del colegio público Matemático Pedrayes, de Llastres, recibió días atrás el regalo correspondiente al Primer Premio de Participación Online del Ayuntamiento de Gijón dentro del programa "RCP en mi cole". Este reconocimiento premia la implicación, el trabajo y el compromiso del alumnado en las actividades de reanimación cardiopulmonar (RCP), una formación fundamental que puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia.

Para celebrarlo, profesorado y alumnado disfrutaron de una actividad muy especial: a través de un cuento, se narró la historia de un grupo de amigos que vivían una situación complicada y tenían que ayudar a uno de ellos, poniendo en práctica valores como la calma, la cooperación y la importancia de saber actuar.

La historia estuvo acompañada de música en directo, con violín y canciones que hicieron el momento aún más emotivo y memorable. Una experiencia que unió aprendizaje, emoción y sensibilidad artística.

Dos talleres de buenos tratos

Por otro lado, el centro educativo llastrín también contó días atrás con dos talleres de buenos tratos, "una experiencia muy valiosa para seguir educando en el respeto, el cuidado y las relaciones sanas desde edades tempranas", ha destacado el profesorado.

Gracias a la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, a la que la comunidad educativa agradece "enormemente" su implicación, el alumnado participó en dos propuestas adaptadas a cada etapa: un taller para Infantil hasta cuarto curso, centrado en el buen trato, las emociones y el respeto mutuo, y otro específico sobre pubertad y adolescencia para el alumnado de quinto y sexto cursos, abordando dudas, cambios y relaciones desde una mirada cercana y consciente.

Los talleres fueron impartidos por una profesional de Grizomasexologia, que supo crear un clima de confianza, escucha y participación, haciendo que el alumnado se sintiera cómodo para aprender y expresarse.

Noticias relacionadas

"Seguimos apostando por una educación que cuide, acompañe y enseñe a construir relaciones sanas. Gracias por hacerlo posible", ha señalado el profesorado.