Un restaurante en el porche de casa, el peculiar establecimiento asturiano que recomienda la guía Michelín: "No te pierdas su pitu de caleya guisado con mole poblano"

Un restaurante en el porche de casa, en un ambiente rústico y con comida tradicional y de fusión que homenajea a los indianos. Así es Le Bistró, el nuevo y peculiar restaurante de Ricardo Sotres, en Llanes, que recomienda la guía Michelin. En su carta se puede encontrar desde "fabada asturiana, calamares de potera guisados y en su tinta, callos, cabritín bermeyu…" hasta un homenaje a los numerosos indianos que regresaron, sobre todo desde México, tras hacer fortuna en América. "No te pierdas su pitu de caleya guisado con mole poblano", aconseja la famosa guía.

Le Bistró forma parte de la última actualización de la guía Michelin, junto a Fumu, en Gijón, de Álvaro Graguera y Carlos Fraguas, que triunfan con su cocina de aire japonés. El restaurante llanisco está instalado en el porche de la misma casa del establecimiento El Retiro, con una estrella desde hace diez años y ubicado a pie de la carretera en Pancar. “Presenta un encantador ambiente rústico y su propia entidad”, describen en Michelin.

“El laureado chef (Ricardo Sotres) ofrece aquí esa cocina tradicional asturiana que respeta los productos y los sabores para hablarnos de esta tierra desde la sinceridad, con texturas sumamente delicadas y algún que otro guiño de fusión", agregan.

Formato "desenfadado"

Según cuenta el propio Ricardo Sotres, Le Bistró ofrece un formato "más desenfadado, donde la esencia sigue siendo la misma: platos bien ejecutados, sabores auténticos y una atención al detalle que transforma cada visita en una experiencia única". En este enlace puede consultar la carta completa de platos.

Todo el firmamento Michelin en Asturias

Nacho Manzano, su hermana Esther y el resto de la familia son los que más aportan a la guía Michelin desde Asturias, con las tres que luce desde hace ya dos años Casa Marcial, en La Salgar (Parres). El restaurante familiar hizo historia en noviembre de 2024 al lograr, en la gala de presentación de la guía de 2025, la máxima y codiciada distinción Michelin. Este mes, no obstante, anunciaron el cierre de NM, en Oviedo, que lucía una estrella desde la edición de 2024.

Con una estrella en Asturias hay además 11 locales más, entre los que figura la novedad de este año de Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia). Con él están también los veteranos: Casa Gerardo (Prendes, Carreño), El Real Balneario de Salinas (Castrillón), Ferpel (Ortiguera, Coaña), Monte (San Feliz, Lena), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), Ayalga (Ribadesella), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres) y El Retiro de Pancar (Llanes).

La guía de 2026 tiene 39 restaurantes de Asturias incluidos. Porque además de los que lucen la ansiada estrella roja, hay otras categorías. Hay 3 con la etiqueta Bib Gourmand, que destaca la buena relación calidad precio, además de un total de 25 recomendados. Sin olvidar los tres que lucen la estrella verde, para poner en valor a los cocineros que cuidan el medio ambiente, apuestan por el reciclaje y el residuo cero, se vuelcan con el producto de cercanía y apuestan en definitiva la sostenibilidad.