Cangas de Onís inicia la campaña de limpieza de carreteras locales de invierno

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha iniciado en los últimos días la campaña de limpieza de las carreteras locales del concejo con motivo de la temporada invernal. Esta actuación complementa la campaña de desbroce que se lleva a cabo durante el verano en todas las vías municipales.

Durante los meses de otoño e invierno, la caída de hojas sobre la calzada, unida a la humedad y a las lluvias, provoca la acumulación de restos vegetales que acaban formando una especie de barro, incrementando notablemente el riesgo de deslizamientos y accidentes. Con esta campaña se busca mejorar la seguridad vial y mantener las carreteras en condiciones adecuadas.

Los trabajos se realizan con medios propios del Ayuntamiento. Por un lado, se emplea maquinaria pesada, como pala, para la retirada de las acumulaciones más importantes, y por otro, personal municipal de apoyo lleva a cabo labores de limpieza con sopladores, actuando de forma coordinada en todas las carreteras locales del concejo.

El equipo de gobierno destaca que esta actuación "confirma y reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Cangas de Onís con la zona rural, el mantenimiento de las infraestructuras públicas y la prestación de un servicio público de calidad, garantizando unas carreteras más seguras y limpias durante todo el año".