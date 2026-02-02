Convocada la XXVI Edición de los Premios "Mujer Concejo de Llanes"

El Ayuntamiento de Llanes ha hecho pública la convocatoria de la XXVI Edición del Premio "Mujer Concejo de Llanes", un reconocimiento dirigido a destacar y divulgar la trayectoria personal, profesional y humana de las mujeres del municipio.

El objetivo de este galardón es distinguir públicamente la labor desarrollada por mujeres en cualquier ámbito –educativo, sanitario, cultural, social, deportivo, empresarial, artístico, entre otros– que haya contribuido de forma significativa a la promoción de la mujer en la sociedad.

Podrán optar al premio mujeres nacidas o empadronadas en Llanes, así como aquellas cuya trayectoria vital, profesional o humana esté o haya estado vinculada al concejo y haya repercutido en el avance de la igualdad de género.

Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, asociación, colectivo o entidad con ámbito de actuación en Llanes, y podrán referirse tanto a una mujer como a un colectivo de mujeres. La documentación deberá incluir una reseña de los méritos de la candidata, una exposición de motivos y material visual que respalde la nominación.

Plazo de presentación

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 9 de febrero, a través de las siguientes vías:

Presencialmente en las Oficinas de Atención al Ciudadano-Registro del Ayuntamiento de Llanes (C/ Nemesio Sobrino, s/n).

Por medios electrónicos, mediante la Oficina de Registro Virtual (ORVE) o la sede electrónica del Ayuntamiento: www.ayto-llanes.es .

. Por correo postal o en los registros de otras administraciones públicas.

El Jurado, presidido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Llanes y compuesto por cinco vocales designados por la misma, será el responsable de valorar las candidaturas y emitir un fallo inapelable, pudiendo declarar el premio desierto si lo considera oportuno.

La entrega del premio tendrá lugar en un acto público con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Llanes reafirma su "compromiso con la visibilización y el reconocimiento del papel esencial de las mujeres en la construcción y el desarrollo social, cultural y económico del concejo".

Noticias relacionadas

Premiadas en 2025

En la edición de 2025 los galardones recayeron en Marta Elola Molleda, de Pría, y Aurelia Fernández Cueva, de Llanes (Premio por su trayectoria en el ámbito cultural, concedido ex aequo); Edurne Llera Llamas, de Puertas de Vidiago, Zoe González Izquierdo, de Llanes, y María José Huerdo Amieva, de Cue (Premio por su trayectoria y desarrollo en el ámbito profesional, concedido ex aequo); Amor Morán López, de Posada, y Natasha Pinchuk, de Ucrania (Premio por su trayectoria en el ámbito social, concedido ex aequo); y Cristalina Galán Celorio, de El Mazucu, María Celina Rozada Pontigo, de Turancias, Rosa María Amieva Rodríguez, de Lledíes, y Marina Llanes Rodríguez, de El Mazucu (Premio por su trayectoria vital, concedido ex aequo).