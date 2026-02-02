El empresario colombiano que okupaba un histórico edificio asturiano, desahuciado por orden judicial: el inmueble vuelve a manos del Museo de Bellas Artes
El indiano se había hecho hacía unos años con la Casa del Escudo de Coraín, legado de un sobrino suyo, el cangués Maxi Blanco del Dago
Varios años después de que fuera okupada por un empresario hispano-colombiano, el Museo de Bellas Artes de Asturias ha recuperado la Casa del Escudo de Coraín, en el concejo de Cangas de Onís. Han sido años de lucha judicial, en tres instancias diferentes (Juzgado de Cangas, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo), que tuvieron como desenlace, el pasado viernes, el lanzamiento de la propiedad (casa, finca y huerto) y su devolución efectiva a su legítimo titular, actuación en la que no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
La historia de este conflicto tiene su origen en la decisión de su anterior propietario, el cangués Maxi Blanco del Dago, de legarla a su muerte al Museo de Bellas Artes de Asturias. El recordado creador del Museo "Basilio Sobrecueva" de la cerámica y los relojes y destacado coleccionista falleció en 2012, pero el Museo de Bellas Artes tardó 11 años en aceptar el legado.
Cinco años después de esa aceptación, el empresario colombiano de origen cangués Manuel del Dago Fernández, que tiene en la actualidad 98 años y que es tío de Maxi Blanco del Dago, la okupó, tras intentar infructuosamente comprarla a la familia de este y conocer que la titularidad correspondía en realidad al Museo de Bellas Artes. Hubo a continuación una denuncia penal por usurpación, que propició un largo periplo por las tres instancias antes indicadas, con sentencias, recursos y, finalmente, el pasado 9 de enero, una diligencia de ordenación del juzgado de Cangas de Onís, que ordenó la dación en posesión o, en su defecto, el levantamiento del histórico inmueble, conocido también como Casa de Fernández Cueto y Noriega, que goza de protección parcial. La casona estaba okupada por Inversiones Coraín, S. L., propiedad del indiano hispano-colombiano.
Alfredo Menéndez y Laura María López Varona, abogados de María Victoria Blanco del Dago (hermana de Maxi), han manifestado: "El fin social y cultural que el difunto Maximino Blanco del Dago soñó para esta Casa del Escudo en Coraín y para la de Frassinelli en Corao, junto con el tesón y fervor que demostró su hermana Mariavi en lograrlo, han sido determinantes para combatir los sucesivos recursos judiciales que ha interpuesto quien venía ocupándola de forma ilícita".
Manuel del Dago Fernández, también a través de Inversiones Coraín S. L., mantiene otra controversia con el Ayuntamiento de Cangas de Onís por la ocupación presuntamente ilegal de varios caminos públicos. Anteriormente, estuvo un tiempo en prisión por negarse a derribar un chalé que habilitó en una vieja cabaña del parque nacional de los Picos de Europa.
