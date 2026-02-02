Ya hay fecha para el Carnaval de Llanes, que repartirá más de 8.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Llanes ha hecho pública la convocatoria del Concurso de disfraces "Carnaval Llanes 2026", una iniciativa incluida en el programa de festejos del municipio y dotada con premios en metálico para las mejores creaciones y decoraciones carnavalescas. La presentación oficial del mismo se ha realizado este lunes, en el salón de plenos del Consistorio, con participación del concejal de Festejos, José Ramón Amor, la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, y la concejala de la Villa, Mónica Remis.

El Antroxu será el sábado 14 de febrero. Podrán participar todas las personas que lo deseen, con el único requisito de inscribirse previamente en la Oficina de Turismo de Llanes, situada en la calle Marqués de Canillejas, 1 (Antigua Lonja de Pescado), en horario de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas. También es posible contactar a través del teléfono 985 40 01 64 o del correo electrónico turismo@ayuntamientodellanes.com. El periodo de inscripción finalizará el viernes 13 de febrero a las 18:00 horas.

Categorías del concurso

Categoría Infantil (de 0 a 14 años):

Modalidad individual/parejas (hasta 3 personas).

Modalidad grupos (a partir de 4 personas).

En ambos casos, el número de niños deberá ser superior al de adultos.

Categoría Adultos:

Modalidad individual/parejas (hasta 3 personas).

Modalidad grupos (a partir de 4 personas).

El número de adultos deberá ser superior al de niños.

Decoración Local de Carnaval:

Dirigida a escaparates y/o interiores de establecimientos comerciales y hosteleros. Los locales deberán permanecer decorados como mínimo del 11 al 18 de febrero.

Los concejales de Festejos, José Ramón Amor,; Turismo, Aurora Aguilar, y de la Villa, Mónica Remis, durante la presentación del Carnaval, este lunes. / Ayuntamiento de Llanes

Desfile y entrega de premios

El desfile comenzará a las 19:00 horas desde la calle Celso Amieva (zona del C.P. Peña Tú), recorriendo la calle principal hasta el Ayuntamiento, el puente y la plaza de Las Barqueras.

La entrega de premios tendrá lugar a las 23:00 horas en la carpa situada en la calle Marqués de Canillejas, frente a la Oficina de Turismo. Premios:

Infantil individual/pareja: primer premio 120 euros, segundo premio 90 euros, y tercer premio 70 euros.

Infantil grupo: primer premio 500 euros, segundo premio 300 euros, tercer premio 200 euros, y cuarto premio 100 euros.

Adultos individual/pareja: primer premio 250 euros, segundo premio 160 euros, y tercer premio 100 euros.

Adultos grupo: primer premio 1.500 euros, segundo premio 1.200 euros, tercer premio 1.000 euros, cuarto premio 800 euros, quinto premio 500 euros, y sexto premio 300 euros.

Decoración local: primer premio 500 euros, segundo premio 300 euros, tercer premio 200 euros, y cuarto premio 100 euros.

Requisitos y condiciones

Los participantes deberán cumplir los requisitos para ser beneficiarios de subvenciones, portar visiblemente el dorsal que se entregará al inscribirse y aceptar las bases completas, disponibles en la página web del Ayuntamiento, en la Base Nacional de Subvenciones, y en el tablón de anuncios municipal.

Noticias relacionadas

Queda prohibido el uso de pirotecnia, y los participantes serán responsables de los daños que puedan ocasionar los elementos utilizados en sus disfraces. El jurado, integrado por representantes de asociaciones del concejo, valorará el diseño, originalidad, puesta en escena, participación y animación. Su fallo será inapelable.