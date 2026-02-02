Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pueblu valora volver a recurrir la contratación de una trabajadora eventual por el alcalde de Ribadesella, que ya avalaron dos tribunales

La formación acata pero no comparte las sentencias que desestimaron su denuncia

Rafa Cofiño, Ricardo Cangas y Xabel Vegas en Ribadesella, en una imagen de archivo.

Rafa Cofiño, Ricardo Cangas y Xabel Vegas en Ribadesella, en una imagen de archivo. / LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Pueblu-Convocatoria por Ribeseya valora si recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestimó el recurso contra la contratación de una trabajadora como personal eventual de auxiliar de Alcaldía. Un recurso que ya había desestimado anteriormente un juzgado.

La formación, que acata pero no comparte el fallo, replica unas manifestaciones del alcalde, Paulo García (PP) y juzga "llamativo" que este "hable de transparencia y legalidad", dado que "escondió el anuncio de la contratación de esta trabajadora, entre 231 resoluciones de Alcaldía" y "obstaculizó nuestro derecho a la fiscalización", asegura. Asimismo, Pueblo destaca que en ninguna de las dos sentencias se les impuso el pago de las costas, lo que, a su juicio, evidencia que los jueces consideraron "procedente y razonable su presentación".

