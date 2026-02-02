Talleres para el Carnaval, actividades de baile y gimnasia... la programación del centro social "El Rinconín", de Llanes, al descubierto

El centro social "El Rinconín", de Llanes, ha desvelado su programación de actividades para este mes de febrero, que incluyen talleres con vistas al próximo Carnaval, talleres de estimulación cognitiva y de hábitos saludables, y actividades de baile y gimnasia, así como actividades de participación comunitaria e intergeneracional.

Pueden ser usuarios de este servicio personas mayores de 60 años y sus cónyuges o parejas, aunque estos no cumplan el requisito de edad, así como personas mayores de 55 años en situación asimilada a la jubilación y sus cónyuges o parejas.

Todas aquellas personas interesadas en participar en estas actividades pueden obtener más información sobre las mismas en el teléfono 985 40 34 88, en horario de tarde, o acudiendo a las propias instalaciones del centro social "El Rinconín".