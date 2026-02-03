Gimena Llamedo responde al escrito en catalán de Vecinos x Llanes: "A pesar de las cartas provocadoras..."

Los "Cubos de la Memoria" han sido escenario este martes del primer encuentro entre dirigentes del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes, tras la carta en catalán del partido del alcalde, Enrique Riestra, reclamando inversiones al presidente Adrián Barbón. Una carta que publicó LA NUEVA ESPAÑA. Aunque siempre en tono educado por las dos partes, saltaron chispas.

Los "contendientes", el regidor y la vicepresidenta Gimena Llamedo. Fue esta quien se ha referido a la misiva del partido Vecinos x Llanes, subrayando el "claro compromiso" del Ejecutivo autonómico con los llaniscos "a pesar de las cartas provocadoras". "Lo ha tenido siempre y lo seguirá teniendo, a pesar de que nos pidan hablar en catalán o en chino".

Abanico de inversiones

La Vicepresidenta ha detallado el amplio abanico de inversiones que el Ejecutivo autonómico está realizando en Llanes, en lo que fue una respuesta directa a las críticas sobre falta de compromiso con el concejo. Ha destacado que el alcalde, Enrique Riestra, critica en ocasiones "la falta de compromiso del gobierno de Asturias, algo que tenemos que negar y además lo hacemos con hechos", ha subrayado Llamedo.

Enrique Riestra y Gimena Llamedo, este martes, en el puerto de Llanes. / Ramón Díaz

Entre las actuaciones enumeradas, la Vicepresidenta ha citado la creación de un área de autocaravanas (125.000 euros), la licitación en curso de la carretera de Panes (1,4 millones), la depuradora de Ardisana, el apoyo a servicios de corresponsabilidad y escuelas infantiles, y una "importante inversión" en los centros de salud de Llanes, Posada y Nueva. Mientras la Vicepresidenta listaba las obras, justo detrás, el Alcalde meneaba la cabeza, un gesto que daba a entender que cuestionaba lo que estaba oyendo.

Una inversión de casi 5 millones

No obstante, el anuncio de mayor envergadura de Llamedo ha sido el relativo al puerto. "El proyecto de la ampliación del puerto de la dársena de espera, en 183 metros, se encuentra en la última fase de revisión técnica para licitarla y comenzar a las obras en el 2026. Sí que les puedo anunciar que en 2026 se iniciarán las obras del nuevo puerto de espera de Llanes y que será un importe cercano a los cinco millones de euros". La ejecución del proyecto, largamente demandado por los pescadores locales, ya había sido anunciado por el Gobierno del Principado en varias ocasiones, desde hace varios años

Fuera ya del ámbito estrictamente local, Gimena Llamedo ha valorado los últimos datos del INE sobre turismo, que reflejan un mantenimiento de las cifras internacionales cercanas al récord histórico de 2023 y un aumento del gasto. "Se mantiene el crecimiento del turismo internacional. La apuesta del gobierno de Asturias por las conexiones internacionales están resultando claves", ha afirmado.

Asturias, lidera España Verde

Llamedo ha puesto especial énfasis en la recuperación del turismo rural, atribuyéndola en parte a los bonos puestos en marcha por el Ejecutivo en septiembre. "Estamos liderando el turismo rural en la España Verde", aseguró, anunciando que este martes se relanzaba esta iniciativa de ayudas para estancias.

Respecto a la petición del Ministerio de Vivienda de retirar 1.560 anuncios de alquiler turístico en Asturias por no figurar en el registro único, Llamedo ha defendido la colaboración estrecha con la Administración central y los ayuntamientos, y el impacto de la ley autonómica, desde cuya aprobación hay "un crecimiento del 15 por ciento" de los pisos de alquiler turístico y vacacional, ha explicado, comparándolo con incrementos anuales del 60 por ciento previos a la normativa.

Anuncios ilegales

Ha destacado la colaboración con plataformas como Airbnb y Booking para detectar y retirar anuncios ilegales. Ha revelado que el pasado año el Principado trasladó 177 anuncios presuntamente ilegales y se han retirado hasta ahora unas 115.

El acto sirvió también para anunciar una reunión en las próximas semanas con artesanos del alquiler y venta de los trajes típicos de llanisca y porruanu para "analizar la situación del sector".

Intervención del Alcalde

El alcalde de Llanes había intervenido antes que Llamedo y había manifestado su satisfacción por la finalización de la primera fase de restauración de los "Cubos de Ibarrola", una actuación fundamental del Plan de Sostenibilidad Turística, y algo que hacía falta desde hace muchos años".

Noticias relacionadas

El regidor ha señalado que esperar para acometer nuevas fases en el icónico frente marítimo. "Tenemos que ser conscientes de que dentro de ocho, nueve, diez años vamos a tener que volver a repintar esta primera fase", ha afirmado, confiando en que "las ayudas de otras administraciones permitan seguir con las siguientes fases". Enrique Riestra no respondió a las puyas de Gimena Llamedo.