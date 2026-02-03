El restaurante con las vistas más impresionantes está en Asturias, según la guía Michelin: "Es un maravilloso mirador a un idílico entorno de prados verdes con vacas pastando"

Puedes decirse, sin exagerar, que es uno de los restaurantes con mejores vistas de España. Desde el comedor de La Huertona, en Ribadesella, se puede ver desde el intenso verde de Asturias hasta el azul del mar Cantábrico. Es placer de comer rodeados de prao y viendo a vacas pastando al otro lado del cristal. Si a todo esto sumamos que La Huertona es uno de los establecimientos hosteleros que recomienda la prestigiosa guía Michelin, las ganas de ir a este restaurante del oriente asturiano se multiplican. Hasta el mismísimo chef José Andrés lo ha calificado como "parada obligatoria" cuando regresa a su tierra.

"¿Te apetece comer con vistas? Aquí, a tiro de piedra de la desembocadura del Sella, hay un encantador restaurante de ambiente rústico cuyos comedores ejercen como maravillosos miradores, pues se asoman a un idílico entorno de prados verdes donde encontrarás hasta vacas pastando", dice la guía Michelin de La Huertona, que también ostenta dos soletes de Repsol.

"Ofrecen una pequeña carta de mercado en la que los platos a la brasa son los grandes protagonistas, poniendo el foco en los pescados y mariscos adquiridos en las lonjas cercanas, así como un completo menú degustación bajo reserva. Nos ha encantado el salpicón de bogavante de Ribadesella hecho al momento y su rey de costa a la brasa de encina. ¡No te pierdas los platos con angulas que elaboran en temporada!", aseguran los críticos.

Temporada de angulas

Precisamente ahora es la temporada de angulas, como recuerdan en la página web de La Huertona, que suele arrasar en la compra de este manjar en la lonja de Ribadesella. "La filosofía de nuestra cocina pasa por un trato muy cuidado de la materia prima, de los ingredientes que nos da la tierra y el mar. Ser agradecidos con estos productos hace que den lo mejor de sí mismos, que compartan su esencia con nuestros clientes. De eso se trata, de compartir… momentos de calidad", afirman los propietarios de La Huertona, José Manuel Viejo y su mujer, Rosa Ruisánchez, que suman casi 40 años de trayectoria.

Precios

Todos los pescados que aparecen en la carta de La Huertona proceden de las lonjas de Llanes y Ribadesella. Los precios por ración oscilan entre los 35 y 60 euros, en función de la especie y del mercado. El precio medio por persona a partir de los 100 euros. Además, hay un menú degustación por 150 euros (sin bodega).