Arranca el desbroce invernal en las carreteras de Ribadesella

Operarios municipales limpian una carretera riosellana. | A. R.

Operarios municipales limpian una carretera riosellana. | A. R.

El Ayuntamiento de Ribadesella ha comenzado una nueva fase del plan de desbroce y limpieza de caminos y carreteras que incluye limpieza y poda. Los trabajos se prolongarán durante tres meses. En esta ocasión, además de desbrozar la vegetación de los márgenes de la carretera, se dará prioridad a la limpieza de cunetas, que cuentan con gran acumulación de suciedad y residuos. Esta actuación es una de las tres intervenciones que anualmente realiza el ayuntamiento de Ribadesella y que fue adjudicada a una empresa incluida en el convenio marco por importe de 47.622 euros.

Deporte y oricios

