"La carta en catalán a Barbón fue una protesta humorística contra el ninguneo del Principado hacia Llanes", explica el Alcalde

La carta en catalán que el partido Vecinos x Llanes envió al presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamando inversiones fue una protesta "en tono humorístico contra el "ninguneo institucional" que a juicio de esa formación sufre el concejo. La misiva generó un notable revuelo político y provocó la contestación de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante una visita al puerto local, defendiendo el "claro compromiso" del Ejecutivo autonómico "con los llaniscos", a pesar de las cartas provocadoras".

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha salido al paso de esas declaraciones de Llamedo, a la que ha afeado que utilice un cargo institucional para responder a una crítica política. Riestra, que ha denunciado un "agravio comparativo evidente" en materia de inversiones para el concejo, juzga "preocupante" que se utilice una responsabilidad que representa a todos los asturianos para un debate partidista.

"Una confusión interesada"

"Existe una confusión interesada entre partido, Gobierno e instituciones que no contribuye a un debate serio ni constructivo", ha indicado el Alcalde, que ha destacado que durante el acto en el puerto actuó "con respeto institucional y como alcalde de todos los vecinos", pero que ello no le impide manifestar el "malestar existente por el trato que viene recibiendo el concejo".

La visita de este martes al puerto de Llanes y a los "Cubos de la Memoria". / Ramón Díaz

Enrique Riestra ha explicado que la carta en catalán fue una acción simbólica y crítica. "La escribimos en catalán para señalar la sumisión del PSOE a los nacionalismos, tanto de derechas como de izquierdas, que le ha llevado a abandonar los principios de igualdad y solidaridad que antes defendían", ha manifestado Riestra.

"Continuos desprecios"

El regidor ha añadido que esta situación "perjudica a Asturias, y, por tanto, también a Llanes, que pierde oportunidades". El objetivo de la misiva, según su versión, era doble: protestar por los "continuos desprecios" hacia el concejo en los presupuestos y hacerlo con "un tono humorístico y fresco" como contrapunto a la injusticia del trato recibido. "Después de once años viéndonos siempre los últimos en inversiones, poco tenemos que perder si esta protesta, en lugar de tomarse con humor, se interpreta como una ofensa", ha comentado.

A pesar de lo que ha insistido en calificar como "ninguneo institucional" del Principado, el alcalde ha subrayado que Llanes "continúa avanzando" en datos, servicios y gestión municipal, superando una etapa anterior, con el PSOE en el poder municipal, marcada por "caciquismo y graves problemas económicos". Ha señalado en que el concejo "no pide privilegios", sino "igualdad y respeto institucional", y ha prometido seguir defendiendo los intereses de los vecinos "con firmeza, serenidad y argumentos".

Tratos desiguales entre concejos

El núcleo de la controversia se centra en la financiación y las inversiones públicas. El Alcalde ha asegurado que Llanes lleva más de una década en los últimos puestos en inversión pública en relación con su población y extensión. "Si alguien espera que este alcalde no reivindique lo que corresponde a Llanes, se equivoca", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que incluso regidores del PSOE, "como el de Siero, Ángel García González", han reconocido públicamente "tratos desiguales entre concejos".

Escepticismo

Respecto a los anuncios de inversiones citados por la vicepresidenta, Riestra ha mostrado escepticismo y los ha tildado de repetitivos. Ha afirmado que las mejoras en carreteras, especialmente en zonas como el Valle Oscuru, la depuradora en Ardisana y el proyecto de ampliación del puerto, son "compromisos que se reiteran año tras año sin materializarse". Y ha añadido: "La política debe medirse por hechos y resultados, no por titulares. Llanes necesita inversiones estructurales, planificación y compromisos estables, no una sucesión de anuncios reiterados", ha concluido.