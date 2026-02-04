Llanes mejora varios caminos en Porrúa y Los Caleyos
El Ayuntamiento de Llanes ha regularizado en las últimas semanas varios caminos en las parroquias de Porrúa y Los Caleyos. En Porrúa se procedió al arreglo y regularización de los caminos de El Cárabu, El Llagu la Turbia y La Jondera. En los tres caminos se limpiaron cunetas y márgenes y se realizó la extensión y afirmado de una capa de rechazo. En el camino de La Jondera, además, se picó una zona de roca viva que suponía un importante estrechamiento del vial. En Los Caleyos se acometió la regularización de otro camino, incluyendo la ejecución de canales para el desagüe.
