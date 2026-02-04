Mejorado el abastecimiento de agua a Triana, en Nueva (Llanes)
El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado las obras para el desvío de una tubería y mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Triana, en Nueva, adjudicadas por 16.126,06 euros. La actuación consistió en retirar el trazado previo, que discurría por una zona privada y sobre un tejado, para instalar una nueva conducción en el dominio público. La obra fue ejecutada en varios tramos, comprendiendo trabajos manuales y mecanizados. Entre ellos, labores de desbroce, apertura de zanjas con minirretroexcavadora, demolición y construcción de cunetas, así como la reposición del pavimento afectado.
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar