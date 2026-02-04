Mejorado el abastecimiento de agua a Triana, en Nueva (Llanes)

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado las obras para el desvío de una tubería y mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Triana, en Nueva, adjudicadas por 16.126,06 euros. La actuación consistió en retirar el trazado previo, que discurría por una zona privada y sobre un tejado, para instalar una nueva conducción en el dominio público. La obra fue ejecutada en varios tramos, comprendiendo trabajos manuales y mecanizados. Entre ellos, labores de desbroce, apertura de zanjas con minirretroexcavadora, demolición y construcción de cunetas, así como la reposición del pavimento afectado.