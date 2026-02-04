Obra urgente en Ribadesella para reparar un edificio gravemente afectado por el último temporal

El Ayuntamiento de Ribadesella acometerá con carácter de urgencia la reparación de la cubierta del polideportivo de la Atalaya que se vio gravemente afectada por el último temporal, en la semana del 21 de enero. La obra está prevista que se lleve a cabo en poco más de un mes.

Desde el momento en que se produjeron los daños, el Ayuntamiento se puso a trabajar para dar solución a "un problema recurrente que afecta a la parte alta de la cubierta, que ya había sido reparada en varias ocasiones y que, en este caso, necesitaba de una actuación de mayor envergadura", apuntaron fuentes municipales.

Cascotes y restos de la cubierta en la pista del polideportivo de La Atalaya. / Ayuntamiento de Ribadesella

Tras la valoración de los técnicos se confirmó la necesidad de acometer los trabajos que ahora se van a realizar en el menor tiempo posible y se continuó con los trámites administrativos para la solución del problema.

Caída de cascotes

El alcalde, Paulo García (PP), firmó una resolución para adjudicar con carácter de urgencia la reposición de la parte superior de la cubierta que requerirá de una inversión que rondará los 40.000 euros. La parte alta del tejado del pabellón, que se encuentra elevada sobre la cubierta inferior, fue renovada hace doce años y, desde entonces, se han acometido varias reparaciones parciales.

Los fuertes vientos registrados en hace unos días varios desperfectos que dejaron inutilizado el pabellón, tras la caída de cascotes de la cubierta a las pistas y el boquete abierto en la techumbre del equipamiento. La empresa adjudicataria tiene 10 días para empezar a trabajar.