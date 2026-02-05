Objetivo, relanzar el queso de Los Beyos: la rehabilitación de la desaparecida quesería de Carbes (Amieva), adjudicada en 130.000 euros

Carbes (Amieva) rehabilitará su antigua quesería para volver a producir queso de Los Beyos, una elaboración “en decadencia” y con riesgo de desaparición en el concejo, donde en la actualidad solo permanece activa una quesería. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, visitó este jueves la localidad junto al alcalde de Amieva, Carlos Salazar, y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, para presentar el proyecto, ya adjudicado por 130.000 euros, que permitirá recuperar la instalación y vincularla además a una vivienda en Vis con vistas a su futura explotación.

La actuación, financiada por el Principado en colaboración con el Ayuntamiento de Amieva y el CIT (Centro de Innovación Territorial), incluye la rehabilitación de la quesería, el equipamiento necesario para ponerla de nuevo en marcha y la reforma de la vivienda de Vis, que el Consistorio quiere incorporar al paquete para “hacer más atractivo el proyecto” cuando se publique la licitación de la concesión. La obra se adjudicó el miércoles a una empresa del concejo y tiene un plazo estimado de cuatro meses; en ese periodo, el Ayuntamiento avanzará en la redacción de los pliegos para sacar a concurso la explotación.

Dar vida a los pueblos

Los trabajos previstos en la antigua quesería contemplan, entre otras mejoras, la reforma de los baños, la sustitución de la caldera y los radiadores, y la adecuación de la entrada como una pequeña tienda. “Este proyecto sería un proyecto bueno para la zona, porque el queso de Los Beyos está en decadencia, cerraron muchas queserías y no hubo relevo”, afirmó el alcalde, que también trasladó como objetivo a futuro la posibilidad de sumar al plan una nave ganadera situada a medio camino entre la vivienda y la quesería, una opción que abordó durante la visita institucional.

“Desde el reto demográfico lo que se hace es ver las oportunidades que hay, recuperar y dar vida a los pueblos con actividad económica”, explicó Llamedo, que enmarcó la intervención dentro de una estrategia para fijar población y generar actividad ligada al sector primario. En la misma línea, defendió que “En Amieva hay una oportunidad clara, vinculada al sector primario y a la elaboración del queso de Los Beyos” resaltando la importancia de “atraer población a una zona en riesgo de despoblamiento, favorecer el relevo generacional.”

Licitaciones desiertas

El recinto que se pretende recuperar fue en origen el edificio de las antiguas escuelas de Carbes y ya se acondicionó como quesería en 2008 con financiación de fondos Leader. Tras varios años funcionando como cooperativa, el proyecto acabó cerrando y posteriores intentos de reactivación no cuajaron, con licitaciones que quedaron desiertas.

Para evitar que se repita ese escenario, la vicepresidenta recalcó que “trabajarán activamente para dar visibilidad a la oportunidad que implica este nuevo proyecto y mostrar su atractivo para que personas vengan a desarrollar su actividad económica aquí”. Llamedo añadió que la iniciativa aspira a ser replicable: “Es un proyecto singular que queremos replicar en otras zonas de Asturias.”