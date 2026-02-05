El Campeonato de España de caza de becadas, en la Reserva de Caza de Amieva, un éxito

La Reserva de Amieva albergó el Campeonato de España de caza de becadas del actual ejercicio 2026, organizado por la Federación Española de Caza, donde el cántabro David Lavín y la castellano-manchega Lola Abellán se alzaron con los títulos en categoría masculina y femenina, respectivamente, imponerse al resto de participantes.

Las pruebas masculina y femenina, que se celebran de forma conjunta por cuarta vez, han congregado en la reserva asturiana a un total de 30 hombres y 13 mujeres, en una competición en la que la cantidad de becadas y la espectacularidad y dificultad del cazadero han sido los grandes protagonistas, al abatirse un total de veinticuatro entre todos los deportistas. La competición ha sido supervisada por el delegado Nacional de Becadas, Jesús Juan Llanos.

El podio masculino

En la prueba masculina, el XXXIV Campeonato de España de Caza de Becadas, David Lavín finalizaba en primera posición al abatir tres becadas (1.500 puntos), superando de esta forma al vasco Xabi Garmendia, que finalizaba segundo al obtener dos becadas (1.000 puntos). Al tercer cajón del podio se subió el asturiano Ricardo González, al abatir una becada de un disparo (500 puntos) y llegar al control a las 13.45 horas, lo que le sirvió para superar a otros catorce participantes que llegaban con la misma puntuación a control.

El podio femenino

En categoría femenina, el IV Campeonato de España Femenino de Caza de Becadas, Lola Abellán conseguía abatir una becada de un disparo (500 puntos) y llegar a control a las 12.37 horas para subirse al cajón más alto del pódium, superando de esta forma a la castellanoleonesa Eva Rius, que llegaba a control con la misma puntuación y mismos disparos a las 14.12 horas. Completaba el podio la campeona de 2024, Mónica Ojeda, que conseguía abatir una becada (500 puntos) con tres disparos.

Cantabria, oro por equipos

Por equipos autonómicos, Cantabria se proclamó campeón al abatir entre David Lavín y José Manuel Cobo un total de cuatro becadas.

La espectacularidad de las más de 3.000 hectáreas la Reserva de Amieva (Asturias), la gran cantidad de becadas avistadas por los participantes donde se abatieron veinticuatro ejemplares, y la dificultad del cazadero fueron los grandes protagonistas de una competición que transcurrió sin incidentes reseñables.

Cabe destacar la implicación y asistencia de los agentes medioambientales de la reserva, que en todo momento colaboraron para poder realizar satisfactoriamente una de las pruebas más exigentes del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza (RFEC), que año tras año gana más adeptos entre los aficionados a la caza menor.

Desde la RFEC queremos dar la enhorabuena a los ganadores de este campeonato y felicitar a todos los participantes por su gran esfuerzo, ejemplo de superación y deportividad; agradeciendo el apoyo y trabajo del Consejo Superior de Deportes y la Federación Asturiana de Caza ; el patrocinio de Browning, Winchester, Miroku y Legia y la colaboración del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ayuntamiento de Amieva, Mutuasport, ISUZU, HART, Cinegética, Avis, Benisport, Archer, Iberalia GO y Revista Trofeo.

Clasificación masculina

1⁰ David Lavín (CAN) 1.500 puntos

2⁰ Xabi Garmendia (PV) 1.000 puntos

3⁰ Ricardo González (AST) 500 puntos

4º J. Antonio Vasconcellos (GAL) 500 puntos

5º Vicente J. Torres (BAL) 500 puntos

6º José Manuel Cobo (CAN) 500 puntos

7º Mariano González (CyL) 500 puntos

8º Adrián Suarez (AND) 500 puntos

9º Rafael Vilanova (BAL) 500 puntos

10º Abraham Barroso (AND) 500 puntos

Clasificación femenina

1ª Lola Abellán (CLM) 500 puntos

2ª Eva Rius (CyL) 500 puntos

3ª Mónica Ojeda (CyL) 500 puntos

4ª Beatriz Rosete (AST) 500 puntos

… Maria Batle (BAL) Sin capturas

… Dilva Romero (CV) Sin capturas

… Thais Fernández (CV) Sin capturas

… Amaya Gómez (RIO) Sin capturas

… Laura Arechinolaza (RIO) Sin capturas

… Verónica Romero (CM) Sin capturas

… Cristina Díaz (NAV) Sin capturas

… Leire Egaña (PV) Sin capturas

… Ainhoa Toledo (PV) Sin capturas

Noticias relacionadas

.