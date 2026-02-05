Desencuentro entre la Iglesia y el Principado por el aparcamiento de Les Llanes: "No soluciona el acceso a Covadonga", clama el Arzobispo

Las obras para habilitar un nuevo aparcamiento en la finca de Les Llanes, en Covadonga, ya están en marcha. Pero el proyecto ha provocado un desencuentro entre la Iglesia de Asturias y el Gobierno del Principado, poniendo de manifiesto que mantienen visiones distintas sobre cómo gestionar los retos que plantea el elevado número de visitantes y peregrinos que recibe este emblemático paraje.

La decisión de impulsar el proyecto se adoptó durante la última reunión del patronato del Real Sitio de Covadonga, un órgano en el que están representados la Iglesia de Asturias, con tres vocales; el Gobierno del Principado, también con tres; y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, con uno. El desacuerdo surgió desde el primer momento, al debatirse si la iniciativa debía someterse a votación.

Consenso roto

Los representantes del Ejecutivo autonómico, encabezados por la vicepresidenta Gimena Llamedo, defendieron que no era necesario votar, argumentando que el proyecto ya había sido aprobado en ese mismo foro años atrás. Frente a esta postura, los representantes del Arzobispado de Oviedo, con el vicario general Adolfo Mariño al frente, sostuvieron justo lo contrario, al considerar que se trataba de una propuesta distinta a la que se había dado el visto bueno en su día.

La casona y el hórreo de Les Llanes, en obras. / Ramón Díaz

En este primer debate se impuso finalmente la tesis eclesiástica, procediéndose a la votación. El empate a tres entre Iglesia y Principado dejó en manos del representante municipal, el alcalde José Manuel González, del PP, la responsabilidad de deshacer la igualdad. El regidor se alineó con el Gobierno de Asturias, justificando su voto al defender que el aparcamiento de Les Llanes constituía "deuda histórica" con el concejo. De este modo, el proyecto recibió el impulso definitivo para su ejecución, pero rompiéndose el consenso que se había mantenido en el patronato desde hacía años.

Críticas del Arzobispo

Las críticas más contundentes han llegado desde la sede arzobispal. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se ha manifestado con claridad sobre el asunto, expresando su escepticismo respecto a la utilidad real de la infraestructura. En declaraciones a la cadena COPE, días atrás, el prelado cuestionó que el aparcamiento resuelva el problema fundamental de acceso al santuario. "El aparcamiento de Les Llanes queda distante del santuario. Pensemos en las personas de alguna manera que tienen límites en su movilidad por edad o por situaciones físicas. No soluciona el acceso, que es la dificultad primordial que tiene el santuario", indicó.

El Arzobispo aprovechó su intervención para defender una alternativa que, a su juicio, sería más eficaz: la creación de una carretera circular que organice el tráfico. "Yo siempre he defendido que la solución ideal sería hacer una circular, se sube por un lado y se baja por otro. Aunque haya que hacer una intervención respetuosa con el ámbito, con el entorno, con el parque, pero al mismo tiempo facilitando la solución que tiene el santuario de Covadonga, que recibe cada año más de un millón y medio de peregrinos y visitantes. Vale la pena porque ¿qué espacio asturiano recibe esos casi dos millones de visitantes como para poder dar una solución a una dificultad que tenemos en los accesos?", se preguntó retóricamente. Sanz Montes lamentó, además, que no se hayan atendido las propuestas realizadas en su día por el Cabildo y el Arzobispado para mejorar la movilidad en todo el entorno.

Medidas protectoras

Las obras llegan respaldadas por un visto bueno ambiental de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, otorgado tras un proceso de información pública y condicionado al cumplimiento de una serie de estrictas medidas protectoras. Dada la proximidad de la finca, a apenas cien metros del parque nacional de los Picos de Europa–, las exigencias son numerosas. Entre ellas, la instalación de un mínimo de tres estaciones de recarga para vehículos eléctricos, la eliminación de la llamada "caseta-tendejón de Les Llanes", considerada un añadido "indecoroso", y la obligación de trazar la senda peatonal El Repelao-Covadonga fuera de la zona de inundación del río Reinazo. La Consejería también recomienda el uso de materiales de construcción sostenibles y exige que la vivienda de Les Llanes, actualmente en ruinas, cuente con un sistema de climatización basado en energías renovables.

La historia de la finca de Les Llanes está marcada por los proyectos ambiciosos y los sucesivos fracasos. El Principado la adquirió en 2006 por tres millones de euros, en la época del presidente Vicente Álvarez Areces, anunciando entonces un macroproyecto que incluía un gran aparcamiento, un centro de recepción de visitantes y un ascensor panorámico que conectara la finca con el santuario, situado en la parte superior. Ninguna de aquellas propuestas se materializó y la propiedad quedó en un estado de abandono progresivo. Hasta ahora.

La iniciativa de Fernando Lastra

La idea inicial fue rescatada en 2018 por el entonces consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien impulso un estudio sobre la construcción de un funicular entre Les Llanes y Covadonga y un aparcamiento de 1.200 plazas; una inversión estimada de 12 millones de euros. Aquella propuesta, que contaba con el apoyo de la Iglesia y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, tampoco llegó a avanzar, quedando el estudio guardado en un cajón tras el cambio de gobierno –no de partido– propiciado por las elecciones autonómicas de 2019, que llevaron al poder a Adrián Barbón.

La realidad es en la actualidad más modesta que aquellas propuestas de Areces y Lastra. Las obras en marcha se limitan a la habilitación de 102 plazas de aparcamiento, a la mejora de la vivienda y el hórreo existentes en Les Llanes y a la recuperación de una antigua senda al santuario.