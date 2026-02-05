Gimena Llamedo responde al alcalde de Llanes por el conflicto de la carta en catalán: “Si quiere que esté callada, ahí no me va a encontrar”

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, salió este jueves al paso de las últimas declaraciones del alcalde de Llanes, que el martes volvió a cargar contra ella por responder desde su responsabilidad institucional a una crítica política, y defendió que su intervención fue “lo normal” cuando lo que se cuestiona es la gestión del Gobierno de Asturias en el concejo.

“La crítica que él llama política y que lo es, habla de las inversiones del gobierno de Asturias en Llanes”, señaló Llamedo, que rechazó que el Ejecutivo autonómico deba “estar callado” cuando se pone en duda su compromiso con el municipio. En ese sentido, sostuvo que el alcalde “no pretenderá” que la vicepresidenta, al hablar de inversiones, “no enumere todas y cada una de ellas” y también “todas las que van a venir a futuro”.

Apuesta por Llanes

Llamedo insistió en que el Principado mantiene “un clarísimo compromiso con los llaniscos y llaniscas” y recalcó que va a seguir “invirtiendo” y “apostando por Llanes” “independientemente de las cartas provocadoras que nos quiera mandar el alcalde”. A su juicio, la acusación de que se ha hecho un uso indebido del cargo “no la entiendo”, porque “si lo que está criticando es la falta de compromiso del gobierno de Asturias con Llanes, lo normal es que la vicepresidenta responda”.

En su respuesta, la vicepresidenta también vinculó el debate a la necesidad de trasladar a los vecinos información concreta sobre proyectos y partidas. “No sé si el alcalde de Llanes lo que quiere es que estemos callados y que no contemos a los llaniscos el compromiso que tenemos con el concejo”, afirmó. Recordó, además, que sus declaraciones se produjeron durante una visita relacionada con actuaciones financiadas con planes de sostenibilidad turística y mencionó obras “en procesos de adjudicación” que, según dijo, “en cuestión de meses o semanas van a estar en marcha”.

Con todo, Llamedo remató su réplica dejando claro que no piensa replegarse ante ese tipo de reproches: “Lo que no podemos es permanecer callados ante una crítica que es sobre la gestión del gobierno de Asturias y, si lo que pretende el alcalde es que esté callada, ahí no me va a encontrar nunca”.