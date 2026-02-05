La Guardia Civil acude a un tumultuoso pleno en Colunga interrumpido por las protestas de un vecino

Enorme tensión política e intervención de la Guardia Civil tras la protesta de un vecino que interrumpió el tumultuoso pleno municipal celebrado este miércoles. Es el resumen telegráfico de una sesión que volvió a revelar un clima de fuerte confrontación entre el gobierno (Foro) y la oposición (PSOE y PP).

La sesión, que duró más de cinco horas y media, llegó a un punto de ebullición durante una pregunta sobre el mal estado de un camino en la localidad de Pivierda. Un vecino, desde la bancada del público, intervino para protestar por la falta de respuesta a sus solicitudes sobre ese camino e increpó al alcalde, José Ángel Toyos. Al no hacer caso a las reiteradas llamadas de atención del regidor, este suspendió el pleno, llamó por teléfono a la Guardia Civil y solicito su intervención. Cuando llegaron los agentes el vecino ya había abandonado el salón de plenos y se reanudó la reunión. Según el PP, los agentes son "asiduos" a los plenos.

Críticas de PSOE y PP

Al margen de este incidente, el pleno dejó una imagen de frontales desacuerdos sobre la situación económica real en la Corporación y de múltiples frentes abiertos en la gestión diaria de servicios e infraestructuras. La sesión se desarrolló en un contexto de críticas sostenidas de PSOE y PP a la gestión económica y la falta de transparencia del gobierno local.

La reunión había comenzado con la aprobación por unanimidad de los festivos locales para el año 2027. Serán el 12 de julio, en honor a la Virgen de Loreto en Colunga, y el 24 de agosto, por San Roque en Lastres. PSOE y PP, respaldaron la propuesta tras confirmar que se había coordinado con las comisiones de fiestas para evitar solapamientos.

"Mala praxis"

Sin embargo, el consenso se quebró de inmediato. El pleno abordó el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas de proveedores de los ejercicios 2024 y anteriores, un trámite necesario para su abono en el presupuesto de 2026. La medida se aprobó con las abstenciones de PSOE y PP, que lanzaron duras críticas.

Ayuntamiento de Colunga. / Ramón Díaz

La oposición consideró una "mala praxis" descubrir facturas de 2024 en 2026 y acusó al equipo de gobierno de ocultar información sobre la deuda real del Ayuntamiento. El portavoz del PP llegó a cuestionar directamente al alcalde, preguntando: "¿Nos miente usted aquí o nos mintió en la comisión?". La postura del gobierno se basó en la obligación legal de pagar los servicios recibidos, argumentando que el procedimiento seguido es el que marca la ley para facturas fuera de su ejercicio económico.

Sin presupuestos desde 2022

Uno de los debates más intensos giró en torno a la modificación de crédito para financiar tres proyectos en Lastres, por un importe total de 87.175,97 euros. La propuesta, que incluía la mejora de una pista polideportiva, el acondicionamiento de un comedor escolar en modalidad "tupper" y la reparación de la Torre del Reloj, fue rechazada con los votos en contra de la oposición.

PSOE y PP argumentaron su posición por la falta de presupuestos municipales desde 2022, que calificaron de gobernar a base de "parches", la ausencia total de diálogo y la desconfianza sobre la deuda real del Ayuntamiento. En este punto, se mencionó de forma recurrente la supuesta deuda con la suministradora de electricidad Gremova, que la empresa y la oposición sitúan en 2,3 millones de euros, muy por encima de los 541.900 euros reconocidos por el gobierno municipal. El PSOE lanzó una grave advertencia al regidor sobre la deuda con Gremova: "Va a arruinar usted a este Ayuntamiento".

Sentencias judiciales

En el capítulo de dación de cuentas, se informó de tres sentencias judiciales. Una de ellas, del Juzgado de lo Social de Gijón, condenó al Ayuntamiento como responsable solidario al pago de 2.484 euros a una trabajadora del polideportivo a la que la empresa concesionaria no abonó su salario. El PSOE responsabilizó al gobierno de negligencia por prorrogar irregularmente un contrato ya caducado y no licitar a tiempo, e insto al Alcalde a que asuma su "responsabilidad política" por una sentencia derivada, en su opinión, de "mala planificación".

Un punto de acuerdo, aunque teñido de críticas a la forma, fue la aprobación por unanimidad de un convenio urgente con el Ayuntamiento de Piloña para suministrar agua potable a las viviendas de las localidades de La Llama y La Ortigosa. PSOE y PP apoyaron la moción por tratarse de un "bien esencial" para una vecina que llevaba más de un año sin servicio, pero tacharon el proceso de "chapucero" e "indignante". Denunciaron que la documentación se envió por WhatsApp horas antes del pleno y, por error, incluía el membrete de otro ayuntamiento.

Larga lista de quejas

Los ruegos y preguntas profundizaron en la crítica global a la gestión. La oposición expuso una larga lista de quejas: el abandono de infraestructuras como una barandilla en Sales o un muro en Lastres, retrasos en obras como la de la playa de La Isla o la Senda Costera –esta última con riesgo de perder su financiación en octubre de 2026–, y la inacción ante socavones en la vía pública.

Socialistas y populares criticaron también la falta de planificación, el mal estado de centros de interpretación, incumplimientos en contratos como el del chiringuito de La Griega, y se tacharon de irreales los datos oficiales del periodo medio de pago a proveedores.