Habla el dueño de la vivienda afectada por el argayo de Ribadesella: "Costas no aprecia riesgo inmediato para la vivienda"

El propietario de la vivienda afectada por el desprendimiento registrado en el acantilado del monte Corberu, en Ribadesella, César Fernández, cifra en entre 200 y 300 metros cuadrados la superficie de finca perdida como consecuencia del argayo que se produjo días atrás y que se desplazó íntegramente hacia el mar. “Todo lo que se ha desprendido, era parte de acantilado y parte de la propiedad, porque yo lindaba justo con el acantilado”, explica.

Fernández detalla que el corrimiento de terreno ha afectado a parte de la finca, que abarca unos 2.300 metros cuadrados en total, dejando una parte inutilizada y situando una caseta de aperos al borde del acantilado. Además, el desprendimiento ha inutilizado el acceso directo desde la vivienda a una zona del terreno donde se ubica un huerto, al verse afectada la franja intermedia por la caída de material.

Encuentro sobre el terreno

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Ribadesella se puso en contacto con el propietario quien mantuvo un encuentro sobre el terreno con el Alcalde, Paulo García, además de conversar con el arquitecto municipal y registrar un escrito para dejar constancia de lo ocurrido. "El Ayuntamiento se ha portado perfectamente, como debe hacer", afirma Fernández, quien señala que técnicos municipales acudieron a la zona para trasladar recomendaciones e indicaciones preventivas, si bien recuerda que la competencia sobre el área afectada corresponde a Costas.

En ese sentido, el dueño del inmueble señala que ya ha acudido a dicha administración y se encuentra a la espera del correspondiente informe técnico. “He hablado con Costas, han estado evaluándolo y me van a pasar el informe. Cuando lo elaboren, porque esto depende todo de Costas”, indica. El desprendimiento se produjo en dirección a la mar y no hacia el camino de La Guía, quedando únicamente “dos piedras grandes” dentro de la propiedad, mientras que el resto del material se derramó por el acantilado.

Informe del Ayuntamiento

Sobre el alcance del argayo, Fernández apunta que la erosión ha dejado una zona "muy lisa" en la línea de costa y que, según las primeras valoraciones trasladadas de forma verbal, podría existir riesgo de nuevos desprendimientos en dirección a la ermita de La Guía y, en menor medida, hacia la vivienda, aunque sin llegar a afectar al edificio. "Aunque se desprendiera algo más de argayo, que se desprendería hacia el mar, la casa quedaría a unos cinco o seis metros del acantilado. En un informe que encargó el Ayuntamiento a un geólogo especifica que la casa podría quedar a unos metros del actual desprendimiento, no que peligrase", precisa.

El propietario insiste en que, a falta del informe definitivo de Costas, no aprecia un riesgo inmediato para la vivienda. "A simple vista no se ve riesgo para la casa", señala, una valoración que dice haber contrastado con un geólogo, si bien subraya que aguardará a las conclusiones técnicas antes de adoptar nuevas decisiones. También recuerda que un informe encargado por el propio Ayuntamiento apunta a que la vivienda quedaría a varios metros del actual desprendimiento, sin que se indique peligro estructural.

Reconstruir el muro

Mientras tanto, Fernández adelanta que procederá a reconstruir y reforzar el muro de cierre de la finca, dañado por el argayo, como medida de precaución y para evitar que nadie se acerque a la zona afectada. "Tomaremos las medidas más adecuadas", resume, a la espera de que Costas determine el alcance de los riesgos y las medidas preventivas que, en su caso, deban adoptarse.