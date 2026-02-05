El plan más romántico está en una aldea de Asturias: dormir bajo las estrellas en suites de lujo que son enormes burbujas transparentes

¿Puede haber un plan más romántico que dormir bajo las estrellas en habitaciones de lujo en forma de burbujas gigantes y transparentes? No es un sueño, es realidad y existe en Asturias. "Burbujas del Sella", ubicada en la aldea de Meluerda, en el concejo de Ribadesella, es un glamping (un camping pero con muchas más comodidades) que responde a la demanda creciente de los clientes de tener un contacto directo con la naturaleza, sin renunciar al confort e incluso al lujo.

Este exclusivo alojamiento invita a vivir San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero, "desde la calma, la intimidad y la conexión con el entorno". Disponen de dos suite, "Selene" y "Artemis", formado por tres cúpulas transparentes cada una, creando un espacio de 50 metros cuadrados desde donde se pueden ver las estrellas durante las noches y el paisaje verde de su entorno por el día.

Una de las habitaciones de "Burbujas del Sella" / Julian Rus

Pensadas para dos personas, a un precio de 310 euros la noche, "Burbujas del Sella" combinan diseño, confort y una sensación de estar viviendo algo fuera de lo común. Las dos habitaciones de lujo cuentan con climatización, cama "king size", zona de estar y baño, todo ello integrado en un entorno natural.

¿Me pueden ver?

La intimidad es clave, por eso cada burbuja se sitúa en un jardín privado y parcelado, con acceso exclusivo para la pareja que lo alquile. La estancia incluye además un desayuno que se entrega cada mañana en una cesta, pensado "para disfrutarse sin prisas y prolongar la sensación de desconexión y bienestar que define el espíritu del alojamiento", dicen desde la empresa que lo gestiona.

El baño de una de las suite / Julian Rus

Cena privada

Si a todo lo anterior, se suma una cena privada y de alto nivel, elaborada por el chef Bruno Lombán, al frente del restaurante Quince Nudos de Ribadesella, distinguido con un un sol de la guía Repsol, entonces la experiencia ya es de película. La cena se sirve en las propias habitaciones- burbuja.

La luna, vista desde una de las habitaciones burbuja / Julian Rus

Bajo el nombre "Áster", el chef Lombán transforma las suites en un comedor privado bajo las estrellas, acompañado de champán. La propuesta gastronómica incluye: aperitivo de bienvenida, carpaccio de cigalas, cítricos y encurtidos; guiso de boletus y foie en caldo de pitu caleya; ceviche de lubina salvaje; tartar de lomo de venado; brioche, yema tostada y crema inglesa; y chamgane Laurent Lequart réserve.