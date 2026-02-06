El alcalde de Colunga acusa a la oposición (PSOE y PP) de "reventar" el último Pleno y de bloquear inversiones clave para el concejo

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro Asturias), ha salido al paso de las acusaciones vertidas por la oposición, PSOE y PP, sobre lo ocurrido en el último pleno municipal y sobre la gestión del Ayuntamiento. El regidor defiende su actuación en el Pleno, cuando, como reveló LA NUEVA ESPAÑA, llamó a la Guardia Civil al interrumpir la sesión un vecino, y denuncia una estrategia de crispación por parte de socialistas y populares.

Toyos subraya que la sesión estuvo marcada por una "elevada crispación política promovida por la oposición" y por afirmaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad. En relación con la interrupción del Pleno por parte de un vecino desde el público, el Alcalde explica que actuó en todo momento conforme al reglamento orgánico municipal, realizando "reiteradas llamadas al orden" antes de suspender temporalmente la sesión.

Presencia de la Guardia Civil

"La solicitud de presencia de la Guardia Civil tuvo como único objetivo garantizar el normal desarrollo del Pleno y el respeto institucional", apunta Toyos. Finalmente, no fue necesaria intervención alguna, ya que el vecino había abandonado el salón de plenos a la llegada de los agentes. El Alcalde denuncia que este tipo de incidentes no son casuales y señala directamente al PP local. "Es una práctica recurrente: se calienta la cabeza a determinados vecinos para reventar el Pleno. Ha pasado ya en otras ocasiones y no lo voy a permitir más", advierte.

José Ángel Toyos anuncia que se tomarán medidas y que a partir del próximo pleno… la Policía local estará presente para garantizar que el público no interfiera en la sesión. "No se puede seguir dando esta imagen. Es gente que fueron concejales en legislaturas anteriores y saben cómo funcionan los plenos; vienen aquí a revolver y al final tendré que mandar a los policías municipales fuera de horas de trabajo, con el sobrecoste que eso supone", lamenta.

"No existe falta de transparencia"

Respecto a las acusaciones de falta de transparencia de PSOE y PP, Toyos las rechaza de forma tajante y recalca que toda la documentación municipal está "a disposición de los grupos políticos, que pueden acceder a los expedientes cuando lo deseen. No existe falta de transparencia; lo que existe es una evidente falta de presencia y de trabajo por parte de la oposición", afirma, a la vez que resalta que PSOE y PP "no acuden con regularidad al Ayuntamiento, no consultan expedientes y ni siquiera asisten a comisiones informativas, algunas de las cuales han tenido que suspenderse por falta de quórum".

En cuanto al reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas de años anteriores, el Alcalde explica que se trata de "un procedimiento habitual y plenamente legal en todos los ayuntamientos para el pago de facturas que han entrado fuera de plazo, siguiendo las indicaciones del interventor municipal". En este caso, reconoce que había algunas facturas correspondientes a 2023 y 2024 que se agruparon para su tramitación conjunta y aprobación por el Pleno.

Inversiones necesarias

Sobre los presupuestos municipales, Toyos admite que el Ayuntamiento no cuenta con presupuestos aprobados desde 2022, pero recuerda que la oposición tiene una responsabilidad directa. "Desde el inicio del mandato hemos presentado siempre borradores de presupuestos. En el primer año se alcanzó un acuerdo con el PSOE que fue posteriormente rectificado por su propia dirección local, dejando sin respaldo a sus concejales. En los años siguientes, los borradores se han presentado de forma reiterada sin recibir propuestas, respuesta ni voluntad de negociación. Actualmente, el borrador de presupuestos para 2026 lleva más de un mes en manos de los grupos municipales sin reacción alguna", detalla el Alcalde.

Otro de los puntos de debate fueron las modificaciones presupuestarias planteadas por el equipo de gobierno, cuyo objetivo era "ejecutar inversiones necesarias para el concejo, especialmente en Lastres". Toyos denuncia que el rechazo de PSOE y PP a estas propuestas supone "bloquear actuaciones beneficiosas para los vecinos por puro interés político".

Tres proyectos para Lastres

Explica así que las modificaciones de crédito rechazadas estaban destinadas a financiar tres proyectos concretos en Lastres, todos ellos con memoria técnica, financiación definida y documentación remitida con antelación:

Pista polideportiva de Lastres , para el arreglo de la superficie y la ampliación de redes protectoras, con una subvención del Principado de Asturias de 6.000 euros y un coste total de 32.000 euros.

, para el arreglo de la superficie y la ampliación de redes protectoras, con una subvención del Principado de Asturias de 6.000 euros y un coste total de 32.000 euros. Torre del Reloj de Lastres , un edificio histórico con un proyecto de 100.000 euros, de los que 56.000 proceden de fondos de pesca, siendo necesaria la aportación municipal de 44.000 euros para reparar la envolvente, la cubierta, mejorar la escalera de acceso y renovar la iluminación.

, un edificio histórico con un proyecto de 100.000 euros, de los que 56.000 proceden de fondos de pesca, siendo necesaria la aportación municipal de 44.000 euros para reparar la envolvente, la cubierta, mejorar la escalera de acceso y renovar la iluminación. Comedor escolar de Lastres, con la adaptación de un aula para garantizar el servicio a las familias del centro, con una inversión inicial de 11.000 euros.

"Toda la documentación técnica fue remitida por sede electrónica, incluyendo las memorias elaboradas por el arquitecto municipal, enviadas el viernes anterior al Pleno, y se organizó una demostración de la nueva plataforma digital, a la que solo acudió el portavoz del PP, sin presencia del PSOE. Votaron en contra sin mirar la documentación y después, al escuchar a los padres, hubo arrepentimiento", señala Toyos.

Conflicto con una empresa

Sobre el conflicto con Gremoba, empresa adjudicataria de la gestión integral de servicios energéticos y suministro eléctrico en el concejo de Colunga (Asturias), el Alcalde recuerda que se trata de un contrato de 2015, "heredado del PSOE, que desde el inicio presentó "incumplimientos graves, como la ausencia de sede física en Colunga, personal y vehículo propio para atender el servicio 24 horas, así como la falta de mejoras en instalaciones municipales".

"La deuda acumulada a marzo de 2023 ascendía a 152.546 euros, derivada de la no actualización de precios durante años y de la aplicación de fórmulas obsoletas. En 2024, la empresa incrementó unilateralmente las facturas, que el Ayuntamiento calificó como no conformes, al ser inasumibles", explica Toyos, que recuerda que el Consistorio ha contratado una auditoría externa especializada en servicios eléctricos, "cuyos informes permitirán resolver la situación de manera legal y rigurosa". "Se trata de un problema heredado de gobiernos anteriores y no de la gestión actual", subraya.

Sentencias judiciales

Por último, respecto a varias sentencias judiciales de las que se habló en el pleno, Toyos sostiene que el Ayuntamiento ha actuado "con absoluto respeto a las resoluciones de los tribunales y ha cumplido con sus obligaciones legales". Añade: "En el caso del polideportivo, la condena deriva de una responsabilidad subsidiaria por incumplimiento de la empresa concesionaria, una situación prevista en la legislación y que no implica irregularidad alguna en la actuación del gobierno municipal. Hoy el polideportivo funciona con contratos claros, personal definido y servicios licitados. Lo que ocurrió antes no pasaría con el modelo actual", aclara.

El portavoz de Foro Colunga concluye lamentando que PSOE y PP utilicen el pleno como "un espacio de confrontación permanente y de generación de alarma, en lugar de trabajar con seriedad y responsabilidad por los intereses del concejo". El Alcalde y su equipo reiteran su compromiso de seguir gestionando "con rigor, legalidad y transparencia, defendiendo el interés general de Colunga frente al bloqueo político y la desinformación".