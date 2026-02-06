Álvaro Queipo subraya que el Oriente es "fundamental" para lograr un cambio de gobierno en Asturias

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este viernes "muy satisfecho" durante la inauguración de la nueva sede de la formación en Infiesto (Piloña). Es la tercera sede puesta en marcha en el oriente de Asturias, después de las habilitadas en los concejos de Ribadesella y Parres, desde que Queipo fuera elegido presidente del PP de Asturias, en el último congreso autonómico. "Creo que uno de los actos más bonitos que puede realizar un partido político es la inauguración de una nueva sede. Y hoy lo hacemos con mucha ilusión aquí en Piloña, acompañando a, presidente local, Tino Medina, y respaldar el buen trabajo que están realizando en el Ayuntamiento y en el Partido Popular de Piloña," destacó el líder popular.

Álvaro Queipo ha subrayado que el oriente de Asturias es "fundamental" para el cambio de gobierno en Asturias. "Hay que trabajar hasta el último minuto, y estar a la altura que los asturianos nos exigen. Y para ello debemos ser cercanos a los ciudadanos, estar a su disposición para atender a sus necesidades, y en ese fin tener una sede es importante", ha señalado Queipo.

Por la izquierda, Tino Medida, Álvaro Queipo y Beatriz Llaneza, este viernes, en Infiesto. / Cedida

"La apertura de esta sede muestra la buena salud de la que goza nuestro partido también en el oriente de Asturias, ha indicado Queipo, quien además ha expuesto que "lo importante" es ahora "que los vecinos de Piloña, sepan que el Partido Popular cuenta con una sede abierta y a disposición. Esta sede se abre para que los concejales, la gente del partido, esté al servicio de los vecinos que quieran traernos cualquier sugerencia, cualquier petición. Este es el punto físico en el que pueden hacerlo, aparte del contacto en redes sociales o a través de los medios que siempre han utilizado para ponerse en contacto con nosotros, pero ahora tenemos un espacio físico, abierto para los vecinos. Es la voluntad que tenemos, la de abrir las puertas del partido en todos los territorios y todas historias", ha añadido.

Compromiso cumplido

Por su parte, Tino Medida también se ha declarado "muy satisfecho" con la apertura de esta nueva sede. "Estamos muy contentos porque, cuando me presenté para presidir el Partido Popular de Piloña, uno de los compromisos que adquirí fue abrir una nueva sede. Nuestro proyecto contempla mantener la sede abierta varios días a la semana y durante varias horas, para que cualquier persona que quiera acercarse pueda consultar dudas o informarse sobre nuestras actividades. Al final, es la sede del Partido Popular, pero también es la casa de todos los piloñeses cuando la necesiten," ha insistido Medina.

A la inauguración de la nueva sede también asistieron la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza; el vicesecretario de Acción Territorial y senador, José Manuel Rodríguez "Lito"; los diputados por el Oriente, Luis Venta y José Manuel Felgueres, así como afiliados y representantes de otras juntas locales de la comarca. La nueva sede está situada en el corazón de Infiesto, en la calle Covadonga, número 11.