Amieva también tendrá su Marcha Solidaria "Corre con Galbán"
La competición será el próximo día 22
La octava Marcha Solidaria “Corre con Galbán” se celebra en la totalidad de municipios del Principado de Asturias. Los 78 concejos se teñirán de naranja el próximo 22 de febrero para mostrar la enorme solidaridad de los asturianos con nuestra Asociación. En la pasada edición de 2025 fueron 46.476 personas las que tomaron parte en las pruebas organizadas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma.
