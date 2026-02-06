Antroxu interminable en el Oriente: de las madreñas de Ribadesella al Carnaval canino de Cangas, del 13 de febrero al 28 de marzo

Pocos rincones quedarán del Oriente sin celebrar el Antroxu. Entre el 14 de febrero y el 28 de marzo, Llanes, Ribadesella, Arriondas, Cangas de Onís o Colunga encadenan citas que van mucho más allá del simple desfile: madreñes, premios gastronómicos, salmón y hasta mascotas disfrazadas se cuelan en un calendario que este año se prolonga casi hasta la primavera. Habrá actividades de Carnaval en todos los municipios de la comarca, excepto en Peñamellera Alta. Entre las más destacadas figuran las siguientes:

Llanes

Llanes abrirá fuego el sábado 14 de febrero con su gran carnaval urbano. El desfile del “Carnaval Llanes 2026” arrancará a las 19.00 horas desde la calle Celso Amieva y la entrega de premios, con más de 8.000 euros en juego, está fijada para las 23.00 horas en la carpa de Marqués de Canillejas. Unos días después, el testigo pasará a Nueva de Llanes, que el viernes 20 vivirá una intensa jornada: carnaval infantil de 16.30 a 19.30 horas, pregón de Edu Pidal y desfile a partir de las 21.30, fiesta con orquesta desde las 23.00, bingo a las 00.00 y entrega de premios a las 00.30 horas. El ciclo llanisco se cerrará muy tarde, el sábado 28 de marzo, con el Antroxu de Posada de Llanes, que prepara un gran desfile con charangas pero mantiene todavía el horario por concretar.

Ribadesella

En Ribadesella, la originalidad llegará de la mano de la “Quedada en Madreñes” del sábado 14 de febrero, un paseo en madreñas “hacia las doce del mediodía” entre Plaza Nueva, Reina María Cristina y la Plaza de la Iglesia, con exposición de madreñas del mundo y degustación de joyueles bajo la carpa. El domingo 15 será el turno del gran desfile de Antroxu, que saldrá a las 19.00 horas de la Plaza de Abastos y culminará con verbena y entrega de premios a las 21.30 en la Plaza Nueva. El lunes 16 se reserva para el carnaval infantil, de 16.30 a 19.00 horas, y el tradicional Entierro de la Sardina, que comenzará a las 19.15 horas rumbo a la rampa de La Barca.

Arriondas

Arriondas vivirá su día grande el sábado 21 de febrero, con inscripciones presenciales para el concurso de disfraces entre las 17.00 y las 18.00 horas en la Oficina de Turismo, antes de un programa festivo que el Ayuntamiento de Parres irá desgranando en los próximos días.

Cangas de Onís

En Cangas de Onís, el Antroxu arrancará el domingo 15 con el carnaval infantil en la carpa de la plaza Camila Beceña, previsto para la tarde, y tendrá su gran noche el 7 de marzo, cuando la villa se vuelque con el desfile de adultos, aún sin horario oficial cerrado. El Ayuntamiento valora si reedita el ya clásico Carnaval de Mascotas, que en los últimos años ha convertido a perros y gatos en protagonistas de una de las citas más singulares del calendario.

Noticias relacionadas

Colunga

El cierre oriental llegará en Colunga, que prepara un Antroxu “¡Va tar de escándalu!” del 20 al 22 de marzo, con más días de fiesta, disfraces, música y folixa, aunque con los horarios todavía por anunciar para quienes quieran seguir la estela de Don Carnal hasta casi abril.