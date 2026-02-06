Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deficiencias en el techorraso de la estación de autobuses de Cangas de Onís

La zona deteriorada.

La zona deteriorada. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Usuarios de la terminal de autobuses de Cangas de Onís se han topado estas fechas con algunas deficiencias en el techorraso del edificio, en el principal acceso al mismo, a través de la calle Picos de Europa, en la zona de El Lleráu.

