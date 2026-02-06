Deficiencias en el techorraso de la estación de autobuses de Cangas de Onís
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio