Instalan un radar en Cangas de Onís, pero no para poner multas: todas las claves del nuevo aparato

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el popular José Manuel González Castro, avanza en su compromiso con la seguridad vial y la protección de peatones y conductores. En este marco, acaba de instalarse un radar "pedagógico" en la avenida Castilla, conocida popularmente como Carretera Cañu, a la altura de la zona conocida como El Viesgo, correspondiente al kilómetro 154,300 de la carretera N-625, una de las principales entradas a la ciudad.

La actuación se ha llevado a cabo tras recibir el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado, titular de la vía, garantizando así que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y normativos. El radar pedagógico no tiene carácter sancionador. Su función es informar en tiempo real de la velocidad a la que circulan los vehículos, concienciando a los conductores sobre la necesidad de respetar los límites establecidos y fomentando una conducción más responsable.

Elevada intensidad de tráfico

Desde el Consistorio cangués explican que este punto registra "una elevada intensidad de tráfico y constituye un acceso habitual tanto para vecinos como para visitantes, por lo que mejorar la seguridad en este tramo era una prioridad".

La medida busca reducir la velocidad, prevenir accidentes y reforzar la seguridad en una zona sensible del viario urbano. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma su apuesta por soluciones preventivas y pedagógicas, que contribuyen a una movilidad más segura y ordenada, especialmente en los accesos al casco urbano.