Instalan un radar en Cangas de Onís, pero no para poner multas: todas las claves del nuevo aparato
La función del artilugio es informar en tiempo real de la velocidad a la que circulan los vehículos, concienciando a los conductores sobre la necesidad de respetar los límites establecidos
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el popular José Manuel González Castro, avanza en su compromiso con la seguridad vial y la protección de peatones y conductores. En este marco, acaba de instalarse un radar "pedagógico" en la avenida Castilla, conocida popularmente como Carretera Cañu, a la altura de la zona conocida como El Viesgo, correspondiente al kilómetro 154,300 de la carretera N-625, una de las principales entradas a la ciudad.
La actuación se ha llevado a cabo tras recibir el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado, titular de la vía, garantizando así que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y normativos. El radar pedagógico no tiene carácter sancionador. Su función es informar en tiempo real de la velocidad a la que circulan los vehículos, concienciando a los conductores sobre la necesidad de respetar los límites establecidos y fomentando una conducción más responsable.
Elevada intensidad de tráfico
Desde el Consistorio cangués explican que este punto registra "una elevada intensidad de tráfico y constituye un acceso habitual tanto para vecinos como para visitantes, por lo que mejorar la seguridad en este tramo era una prioridad".
La medida busca reducir la velocidad, prevenir accidentes y reforzar la seguridad en una zona sensible del viario urbano. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma su apuesta por soluciones preventivas y pedagógicas, que contribuyen a una movilidad más segura y ordenada, especialmente en los accesos al casco urbano.
